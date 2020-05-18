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Pandemia

Conceição do Castelo registra primeira morte por coronavírus

Vítima era um homem, de 50 anos, morador do Centro da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 19:15

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 19:15

Conceição do Castelo
Conceição do Castelo Crédito: Divulgação/PMCC
O município de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, registrou a primeira morte por coronavírus, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira (18). O município tem 14 casos confirmados de Covid-19. A prefeitura pretende adquirir testes rápidos para aplicar na população.
Segundo o prefeito do município, Cristiano Spadeto, o paciente que morreu era um homem de 50 anos, morador do Centro. Ele contou que a vítima faleceu no domingo (17) em um hospital da Grande Vitória, onde permanecia internado na UTI para tratamento de uma pneumonia. 
A família, que já estava em quarentena, deve encerrar o isolamento social nesta segunda-feira (18). Dos 14 confirmados com a Covid-19, quatro estão curados da Covid-19.

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Desde o início da pandemia, o prefeito afirma que tem adotado todas as medidas de prevenção e orientação a população. Temos feito barreiras sanitárias, desinfecção de espaços públicos e se tornou obrigatório o uso de máscara. Pretendemos adquirir testes rápidos para a população, como pessoas com sintomas gripais e comerciantes, revela Cristiano Spadeto.

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