Conceição do Castelo registra primeira morte por coronavírus

Conceição do Castelo Crédito: Divulgação/PMCC

O município de Conceição do Castelo , na Região Serrana do Estado, registrou a primeira morte por coronavírus , segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira (18). O município tem 14 casos confirmados de Covid-19. A prefeitura pretende adquirir testes rápidos para aplicar na população.

Segundo o prefeito do município, Cristiano Spadeto, o paciente que morreu era um homem de 50 anos, morador do Centro. Ele contou que a vítima faleceu no domingo (17) em um hospital da Grande Vitória, onde permanecia internado na UTI para tratamento de uma pneumonia.

A família, que já estava em quarentena, deve encerrar o isolamento social nesta segunda-feira (18). Dos 14 confirmados com a Covid-19, quatro estão curados da Covid-19.