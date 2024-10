Completa 100 anos idosa que é 1ª moradora de bairro de Cachoeiro

Segundo a família, Dona Doracy é a primeira moradora do bairro Novo Parque, onde criou seus 13 filhos; a centenária tem 49 netos, 42 bisnetos e sete tataranetos

Primeira moradora do bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Dona Doracy Silva Câmara chegou aos 100 anos nesta sexta-feira (11). Segundo a família, a cachoeirense criou seus 13 filhos no local. A neta Andreia Câmara Motta, de 39 anos, conta que a avó tem uma família grande: são 49 netos, 42 bisnetos e sete tataranetos.