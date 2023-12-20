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Vídeo mostra

Como vai ficar viaduto em trecho municipalizado da BR 262 em Cariacica

Empreendimento, segundo o prefeito, deve custar R$ 50 milhões, e o recurso para a construção virá do governo do Estado e do município

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 10:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 dez 2023 às 10:38
Um vídeo divulgado pela Prefeitura de Cariacica mostra como deve ficar o viaduto construído na Avenida Mário Gurgel, antigo trecho da BR 262 que foi municipalizado. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta semana, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB) disse que as obras terão início em 15 de janeiro.
O empreendimento, segundo o prefeito, deve custar R$ 50 milhões. O recurso para a construção é do governo do Estado e do município. Conforme divulgado pela prefeitura, o viaduto será instalado no acesso ao bairro Campo Grande, entre a entrada do estádio Kleber Andrade e a faculdade Pio XII.
A ideia é que quem segue pelo trecho municipalizado, onde há o cruzamento, passe pela pista de cima, enquanto quem sai da Avenida Kleber Andrade e vai para Campo Grande utilize o caminho por baixo. A passagem dos pedestres acontecerá na parte inferior.
"Depois que municipalizamos, já fizemos acessibilidade em toda extensão. Hoje você vê outra avenida, com uma ciclovia, humanizada, com acessibilidade e vamos iniciar as obras físicas do primeiro viaduto dia 15 de janeiro", contou. Euclério à CBN. 
Euclério disse que pretende construir, no total, quatro passagens de nível na via, mas a segunda está em fase de captação de recurso. "Vou fazer um. Mas já pedi para fazer o projeto dos cinco e vamos captar dinheiro. Estamos fazendo por etapas."

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Cariacica Euclério Sampaio Prefeitura de Cariacica
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