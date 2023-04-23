Comida de beira de estrada: conheça 10 opções de paradas no ES

Há quem diga que o importante de uma viagem não é chegar ao destino, mas o caminho até lá. A origem da frase é desconhecida e, por isso, não dá para saber o que levou o autor a essa conclusão. Mas, se porventura o ponto de partida dessa tal viagem foi no Espírito Santo, temos alguns bons palpites: pastel com caldo de cana, pão com linguiça, salgados, doces, entre outras comidas srevidas às margens de BRs e vias estaduais.
Separamos algumas sugestões de paradas que vão deixar o seu passeio ainda mais memorável. Então, aperte os cintos e vamos pegar a estrada!
OPÇÕES DE PARADAS NA BR 101
Parada Ibiraçu – Pastel Rangers
Começamos o trajeto pela BR 101 em busca de paz e pastel. O mesmo caminho que leva ao Grande Buda de Ibiraçu e ao Mosteiro Zen Morro da Vargem leva à lanchonete de beira de estrada mais famosa do Espírito Santo, a Parada Ibiraçu. Além de poder escolher entre várias opções de recheio — que é comum nas pastelarias —, é possível, também, selecionar as massas. Lado a lado no menu, até parecem uma formação dos Power Rangers. Será que resistem a um ataque de fome?
Onde fica? BR 101, km 212,8 – Ibiraçu.
Pastelaria Califórnia – Welcome to the Pastel California
A BR 101 ainda tem outra opção para os amantes do pastel. Agora, vamos pedir licença para estragar o clássico refrão da música Hotel California, da banda The Eagles, e dar um welcome to the Pastel California. Such a lovely place… such a lovely place..., Na tradução, Bem-vindos ao Pastel California! Um lugar tão adorável… um lugar tão adorável...
O trocadilho pode até ser ruim, mas o pastel é ótimo e tem várias outras opções de salgados também. Então, se vir um pastel gigante na estrada com rosto, braços e pernas, pode parar, que é o Pastel Califórnia.
Onde fica? BR 101, s/n, km 212 - Ibiraçu.
Pamonharia da Roça – Delícias com milho
Para quem mora perto da praia, é comum ver carrinhos de vendedores de milho verde. E, com um pouco mais de BR 101 no caminho, você pode conhecer outras possibilidades da espiga, como para fazer curau, pamonhas doces e salgadas, pães, bolos, entre outros, na Pamonharia da Roça, em Aracruz. Lá funciona uma pousada, restaurante e lanchonete. Se você não é fã de milho, pode ir mesmo assim. E fica a indicação do sanduíche de pernil.
Onde fica? BR 101, km 177 – Aracruz.
BR 259
Queijo do Trevo – Na Rota do Queijo
Tem queijo bom, tem queijo muito bom e tem lugar onde o queijo é tão bom que fica decretado como “de relevante interesse turístico e cultural”, como a Rota do Queijo, em João Neiva, na Lei 11.802, de abril de 2023. No passeio, é possível conhecer o Queijo do Trevo. Para quem não resiste à iguaria, o lugar é um paraíso de opções artesanais deliciosas.
Onde fica? BR 259, km 01 – João Neiva.
BR 262
Café com Prosa – Caminho para Minas
Estamos a caminho de Minas Gerais, na BR 262, e não tem lugar para comer um pão com linguiça, uai?! Além de elevar essa delícia a outro nível, o Café com Prosa é um lugar charmoso, ótimo para sentar e prosear ao gostinho de um capuccino ou chocolate quente. Também tem queijos, frios, conservas e até cervejas artesanais.
Onde fica? BR 262, km 38, Trevo de Santa Isabel – Domingos Martins.
Empório Dei Nonni
Todas as paradas listadas valem a viagem. Mas o restaurante Empório Dei Nonni pode, tranquilamente, ser o destino final. É só ouvir o nome que parece que o cheiro de comida italiana consegue ultrapassar os limites da rodovia. É pratos com massas diversificadas, sanduíches, drinks, cafés…cerveja… Sem contar que a vista pode encher os olhos e, claro, as redes sociais de fotos com aquele close, por que não?!
Onde fica? Onde fica? BR 262, km 90 - Domingos Martins
Casa da Bica – De café a bons vinhos
Seja para um cafezinho, seja para um almoço reforçado, quem passa por Marechal Floriano pode parar na Casa da Bica. Se você não é o motorista da viagem, ainda pode apreciar bons vinhos e cervejas por lá.
Onde fica? BR 262, km 69.5, Alto Santa Maria – Marechal Floriano
Rodovia do Sol
Doceminas – Vamos falar sobre pão de queijo
Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando: "Não vão falar de pão de queijo?" Pois chegou o momento. E mais: vamos falar de um pedacinho de Minas a caminho de Guarapari, a Doceminas, que tem duas lojas na Rodovia do Sol, ainda no município de Vila Velha: uma em Interlagos e outra na Barra do Jucu. Tem doces, salgados, sanduíches, queijos e muito mais.
Onde fica? Rodovia do Sol, km 21 – Vila Velha.
ES 080
Cantinho da Roça – Pão com o quê?
No Cantinho da Roça, o destaque é a trindade "sanduichesca": pão com linguiça, pão com picanha ou pão com pernil. Como o nome já diz, lá tem vários produtos da roça e, para o almoço, vários pratos feitos no fogão a lenha.
ES 080 – Santa Leopoldina.
Claid's – Outro jeito de "biscoitar"
A Claid's, que fica em Santa Tereza, é mais que uma fábrica de biscoitos. É uma atração turística . Os visitantes têm a oportunidade de experimentar a maioria dos biscoitos produzidos, além de chocolates e cafés.
ES 080 – Santa Teresa.
Correção
28/04/2023 - 5:50
Anteriormente, como indicação de parada na BR 262 foi colocado o restaurante Vista Linda, que fica localizado na BR 262, s/n, km 35 – Domingos Martins, contudo, este foi demolido em 2021 e um novo empreendimento com inauguração prevista para 2024 será construído no lugar.