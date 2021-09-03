Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia + lazer

Do mar à montanha, 3 passeios saborosos para curtir no feriadão

Restaurante flutuante, brincadeiras na fazenda e cavalgada na montanha estão no roteiro que passa por Vitória, Vila Velha e Pedra Azul

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 18:42

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

03 set 2021 às 18:42
Vai passar o feriadão na Grande Vitória mas ainda não tem ideia do que fazer para aproveitar a folga? Para lhe servir de inspiração, fizemos um pequeno roteiro com três passeios imperdíveis que unem gastronomia e lazer. São dicas de lugares na Capital, em Vila Velha e em Pedra Azul onde é possível comer bem apreciando belas paisagens (sobre a água ou em terra firme) e, de quebra, ter a opção de brincar muuuito ou andar a cavalo, por exemplo. Gostou da ideia? Saiba a seguir, em detalhes, e divirta-se!  

RESTAURANTE FLUTUANTE

Restaurante flutuante Di Marino, na Baía de Vitória
O acesso ao restaurante também é feito com embarcações particulares Crédito: Di Marino/Instagram
Construído sobre uma balsa de concreto, o restaurante Di Marino flutua sobre as águas da Baía de Vitória e tem vista panorâmica para belíssimas paisagens da Capital e de Vila Velha. É na cidade canela-verde que os clientes fazem a travessia, a partir da Prainha da Glória. O valor por pessoa é R$ 5 (ida e volta) e os embarques acontecem de meia em meia hora, das 11h às 15h.
Peixes e frutos do mar são a principal especialidade, mas há opções de carne e de pratos vegetarianos. A entrada mais famosa é o Camarão Fundeado: cinco camarões VG empanados com coco e mergulhados em molho de pimenta agridoce, levemente picante (R$ 122,40). A moqueca de badejo serve duas pessoas e chega à mesa com arroz, pirão e moquequinha de banana (R$ 178,80). A de camarão VG e a de lagosta também estão no menu.  
Moqueca servida no restaurante flutuante Di Marino, na Baía de Vitória
Moqueca de camarão VG com acompanhamentos e vista para a Baía de Vitória Crédito: Di Marino/Instagram

FAZENDA DIVERTIDA

Maria Fumaça, pedalinho, carrossel, tirolesa, carruagem, casa na árvore, pula-pula, bike cart, campo de mini golf, salão de jogos, teatrinho, banho de bica, parquinho, trilhas, fazendinha com pequenos animais...há quase 40 atrações para a família inteira se divertir na Fazenda Rico Caipira, um dos principais destinos de turismo rural em Vila Velha. O passaporte que dá acesso a todas as atividades recreativas custa R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). 
Maria-fumaça é uma das atrações recreativas da fazenda Rico Caipira, em Vila Velha
O passeio de Maria Fumaça é uma das atrações da fazenda, em Vila Velha Crédito: Rico Caipira/Divulgação
Na hora em que a fome bate, o restaurante dá conta do recado com apetitosos pratos caipiras à la carte. Um dos destaques é a refeição composta de frango com quiabo e tutu à mineira, que satisfaz de três a quatro pessoas e inclui ainda arroz, tutu, polentinha e farofa (R$ 158,70). Para petiscar, há porções de pastel de angu e de linguicinha da roça.    
Frango com quiabo e tutu à mineira servidos no restaurante da fazenda Rico Caipira, em Vila Velha
Frango com quiabo e tutu à mineira: opções de comida caipira no restaurante Crédito: Edson Chagas

CAVALGADA NA MONTANHA

A filial do restaurante d'Bem em Pedra Azul (a matriz é na Praia do Canto, em Vitória) fica dentro da fazenda Fjordland, onde é possível fazer um dos passeios mais famosos da região, a cavalgada ecológica. Além de percorrer as trilhas da propriedade em cavalos noruegueses da raça Fjord, os visitantes têm acesso a um estábulo com diversos outros animais. 
Cavalgada ecológica Fjordland, em Pedra Azul, onde está localizado o restaurante d'Bem
O restaurante fica na Rota do Lagarto, em uma fazenda onde há passeios a cavalo Crédito: D'Bem Pedra Azul/Instagram
Com um visual de tirar o fôlego a partir do deque, com mesas ao ar livre, o restaurante traz no cardápio delícias típicas da montanha, como a polentinha cremosa com molho de linguiça artesanal (R$ 20/entrada), e criações como o filé ao açaí acompanhado de cogumelos no azeite de manjericão e de farofa com caponata de banana verde e granola (R$ 88, individual). 
Polenta cremosa com molho de linguiça artesanal servida no restaurante d'Bem Pedra Azul
A polenta cremosa com molho de linguiça artesanal é uma das entradinhas Crédito: d'Bem/Divulgação

HORÁRIOS NO FERIADO* E ENDEREÇOS:

  • D'BEM PEDRA AZUL - Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h30 às 16h*. A Fazenda Fjordland estará aberta para visitação de sábado a terça, das 8h às 16h30. Cavalgada: minitrilha de 20 minutos (R$ 80 por pessoa), a partir de 7 anos; trilha intermediária (R$ 120 por pessoa), a partir de 10 anos. Para saber mais sobre os passeios, o telefone é (27) 3248-0076. Rota do Lagarto, Km 2,2, Pedra Azul, Domingos Martins. Reservas no restaurante: Instagram (direct).  
  • DI MARINO FLUTUANTE - Sábado, domingo, segunda e terça, das 11h às 16h*. Acesso pela Rua Beira-mar, Prainha da Glória, Vila Velha. Travessia: R$ 5 por pessoa (ida e volta). Música ao vivo todos os dias (MPB, samba, pop rock): R$ 15 (couvert por pessoa). Reservas e mais informações: (27) 99205-5664.
  • FAZENDA RICO CAIPIRA - Sábado, domingo e terça, das 10h às 17h* (restaurante das 11h às 15h e recreação até as 16h). Passaporte (recreação): R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). Avenida Jaguarussu, s/n, Morada da Barra, Vila Velha. (27) 3244-4404 e 99922-4404. CLUBE A GAZETA: desconto de 25% no passaporte (inteira). Clique aqui para mais informações.

Veja Também

Festival Mariscada terá pratos a R$ 10 e shows na Ilha das Caieiras

Moqueca gigante abre festival dedicado ao prato em Castelhanos

Festival do Caranguejo é atração do feriado no Pontal do Ipiranga

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

feriado Gastronomia Fique bem Aniversário de Vitória Independência do Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados