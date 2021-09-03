Do mar à montanha, 3 passeios saborosos para curtir no feriadão

Vai passar o feriadão na Grande Vitória mas ainda não tem ideia do que fazer para aproveitar a folga? Para lhe servir de inspiração, fizemos um pequeno roteiro com três passeios imperdíveis que unem gastronomia e lazer. São dicas de lugares na Capital, em Vila Velha e em Pedra Azul onde é possível comer bem apreciando belas paisagens (sobre a água ou em terra firme) e, de quebra, ter a opção de brincar muuuito ou andar a cavalo, por exemplo. Gostou da ideia? Saiba a seguir, em detalhes, e divirta-se!

RESTAURANTE FLUTUANTE

O acesso ao restaurante também é feito com embarcações particulares Crédito: Di Marino/Instagram

Construído sobre uma balsa de concreto, o restaurante Di Marino flutua sobre as águas da Baía de Vitória e tem vista panorâmica para belíssimas paisagens da Capital e de Vila Velha. É na cidade canela-verde que os clientes fazem a travessia, a partir da Prainha da Glória. O valor por pessoa é R$ 5 (ida e volta) e os embarques acontecem de meia em meia hora, das 11h às 15h.

Peixes e frutos do mar são a principal especialidade, mas há opções de carne e de pratos vegetarianos. A entrada mais famosa é o Camarão Fundeado: cinco camarões VG empanados com coco e mergulhados em molho de pimenta agridoce, levemente picante (R$ 122,40). A moqueca de badejo serve duas pessoas e chega à mesa com arroz, pirão e moquequinha de banana (R$ 178,80). A de camarão VG e a de lagosta também estão no menu.

Moqueca de camarão VG com acompanhamentos e vista para a Baía de Vitória Crédito: Di Marino/Instagram

FAZENDA DIVERTIDA

Maria Fumaça, pedalinho, carrossel, tirolesa, carruagem, casa na árvore, pula-pula, bike cart, campo de mini golf, salão de jogos, teatrinho, banho de bica, parquinho, trilhas, fazendinha com pequenos animais...há quase 40 atrações para a família inteira se divertir na Fazenda Rico Caipira, um dos principais destinos de turismo rural em Vila Velha. O passaporte que dá acesso a todas as atividades recreativas custa R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).

O passeio de Maria Fumaça é uma das atrações da fazenda, em Vila Velha Crédito: Rico Caipira/Divulgação

Na hora em que a fome bate, o restaurante dá conta do recado com apetitosos pratos caipiras à la carte. Um dos destaques é a refeição composta de frango com quiabo e tutu à mineira, que satisfaz de três a quatro pessoas e inclui ainda arroz, tutu, polentinha e farofa (R$ 158,70). Para petiscar, há porções de pastel de angu e de linguicinha da roça.

Frango com quiabo e tutu à mineira: opções de comida caipira no restaurante Crédito: Edson Chagas

CAVALGADA NA MONTANHA

A filial do restaurante d'Bem em Pedra Azul (a matriz é na Praia do Canto, em Vitória) fica dentro da fazenda Fjordland, onde é possível fazer um dos passeios mais famosos da região, a cavalgada ecológica. Além de percorrer as trilhas da propriedade em cavalos noruegueses da raça Fjord, os visitantes têm acesso a um estábulo com diversos outros animais.

O restaurante fica na Rota do Lagarto, em uma fazenda onde há passeios a cavalo Crédito: D'Bem Pedra Azul/Instagram

Com um visual de tirar o fôlego a partir do deque, com mesas ao ar livre, o restaurante traz no cardápio delícias típicas da montanha, como a polentinha cremosa com molho de linguiça artesanal (R$ 20/entrada), e criações como o filé ao açaí acompanhado de cogumelos no azeite de manjericão e de farofa com caponata de banana verde e granola (R$ 88, individual).

A polenta cremosa com molho de linguiça artesanal é uma das entradinhas Crédito: d'Bem/Divulgação

HORÁRIOS NO FERIADO* E ENDEREÇOS: