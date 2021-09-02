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Porções a R$ 35

Moqueca gigante abre festival dedicado ao prato em Castelhanos

O preparo da receita será transmitido no domingo (5) pelas redes sociais do 5° Festival da Moqueca Capixaba de Castelhanos

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

02 set 2021 às 02:00
Moqueca servida no Festival da Moqueca Capixaba de Castelhanos, em Anchieta
Moquecas serão vendidas a preços promocionais em 26 estabelecimentos   Crédito: Prefeitura de Anchieta/Divulgação
Um dos principais eventos gastronômicos de Anchieta, o 5º Festival da Moqueca Capixaba de Castelhanos, começa no próximo domingo, 5/09, e segue até 30 de setembro, Dia a Moqueca Capixaba. Durante esse período, o prato ícone do Espírito Santo será comercializado em 26 estabelecimentos do balneário a preços promocionais.
A atração que abrirá o festival no domingo, às 11h, é o preparo ao vivo do Moquecão, que segundo os organizadores, é a maior moqueca capixaba feita em panela de barro. Na receita, serão utilizados 290 quilos de insumos, entre peixe, camarão e temperos. Devido à pandemia da Covid-19, todo o processo de produção do prato, que será feito no Batelão Moquecaria e Restaurante, poderá ser acompanhado em uma live nas redes sociais do evento.

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Porções do Moquecão serão vendidas na modalidade de retirada no local, e serão disponibilizadas tendas e cadeiras para acomodação distanciada do público. No domingo (5), a estrela do festival será vendida a R$ 35, acompanhada de camarão, pirão e arroz, servidos em uma panelinha de barro que o visitante poderá levar de recordação. A estimativa dos organizadores é de que mais de 400 moquecas sejam servidas, por 25 voluntários.
Ao longo do mês de setembro, tanto restaurantes e quiosques como estabelecimentos de hospedagem, construção civil e lojas do balneário servirão versões variadas da moqueca capixaba, todas a preços mais em conta. Cada local escolheu uma receita especial do prato, que será oferecida nos tamanhos pequeno e grande com valores a partir de R$ 25.
5º FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA DE CASTELHANOS
  • Quando: de 5 a 30 de setembro em 26 estabelecimentos do balneário de Castelhanos, em Anchieta.
  • Moquecão: no domingo (5), a partir das 11h, o prato será feito em uma panela de barro gigante e o preparo será transmitido em uma live nos perfis de Youtube, Instagram e Facebook @balneariocastelhanos e @castelhanosemacao. O prato será vendido das 11h às 14h, no restaurante Batelão, na Av. Beira-mar, 659.
Com informações da Prefeitura de Anchieta.

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