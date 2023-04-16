Trouxinha de frango com palmito: receita saborosa para o lanche

Trouxinha de frango com palmito é uma das inúmeras receitas práticas e saborosas feitas com massa de pastel - sim, aquela que encontramos à venda nos supermercados.
Afinal, para caprichar no lanche, no chá da tarde ou até mesmo receber visitas em casa com um petisquinho, você não precisa ter trabalho. É só garantir o seu rolo, separar um ovo e preparar o recheio conforme as instruções abaixo.
TROUXINHA DE FRANGO COM PALMITO
Rendimento: 20 unidades
Tempo de preparo: 60 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 rolo de massa de pastel (400g)
- 1 ovo
- Recheio:
- 1 peito de frango médio, sem pele e sem osso (250g)
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- 3 colheres (sopa) de cebola picada
- 1 tomate picado sem pele e sem sementes
- 1 colher (chá) de sal
- 1 ½ xícaras (chá) de água
- 300g de palmito pupunha picado
- 1 colher (sopa) de farinha de trigo
- ½ xícara (chá) de leite
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
MODO DE PREPARO:
- Comece pelo recheio, refogando o peito de frango no azeite até começar a dourar. Junte a cebola, o tomate e o sal e regue com a água.
- Tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar até amaciar e o caldo reduzir, mas sobrando cerca de meia xícara (chá). Deixe esfriar e desfie.
- Volte à panela com o palmito picado, a farinha de trigo e deixe engrossar. Adicione a salsa e retire. Espere esfriar.
- Corte quadrados de massa com nove centímetros cada um. Bata o ovo com um garfo.
- Pincele cada quadrado nas pontas, coloque um pouco do recheio no centro e feche as quatro pontas, formando uma trouxinha. Pincele com o restante do ovo.
- Coloque as trouxinhas em uma assadeira e leve ao forno médio (180℃), preaquecido, até dourarem, por cerca de 30 minutos. Retire e sirva.
Fonte: Castelo.