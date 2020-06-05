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Coronavírus

Com risco alto de contágio, Piúma não definiu regras para comércio

O município do Litoral Sul do Espírito Santo foi classificado pelo Governo do Estado como risco alto para a transmissão do novo coronavírus desde o último sábado (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 17:19

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 17:19

Na Praia Central de Piúma, orla também foi afetada pela ação do mar. Motoristas precisam pegar desvio para seguir viagem
Praia Central de Piúma Crédito: José Carlos Schaeffer
O município de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi classificado pelo Governo do Estado como risco alto para a transmissão do novo coronavírus desde o último sábado (30). Cidades enquadradas nesta categoria precisam implantar uma série de medidas, entre elas, determinar, em decreto, o funcionamento do comércio em dias alternados de segunda a sexta-feira. Porém, até a tarde desta sexta-feira (05), estas restrições ainda não haviam sido anunciadas pela prefeitura.
Sem informações, os comerciantes fazem o próprio horário de funcionamento no balneário. A gente não teve informações de ninguém da prefeitura para falar de horário de fechamento e abertura. Então, está a par dos comerciantes, do horário que acham melhor e só, comentou a vendedora Carolayne Rudio.
A cidade tem 97 casos confirmados, uma morte por Covid-19 e 41 curados na atualização dos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), desta quinta-feira (04).

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Uma equipe da TV Gazeta Sul esteve em Piúma e conversou com a prefeitura, que explicou porque mesmo com a nova classificação de risco, o comércio continua funcionando sem alteração. Não é que nenhuma medida foi tomada no município. Nós adotamos as medidas de barreiras sanitárias tanto nas entradas da cidade, quanto na rodoviária, mas em relação ao comércio, houve uma análise mais profunda, dada a dificuldade de implantação de acordo com o contingente de fiscalização do município, mas também a análise de impacto econômico do comércio, disse o secretário de Saúde, Alexandre Marconi.
Ainda segundo o secretário, um decreto, com as medidas que devem ser seguidas no balneário pelos comerciantes, passaria a vigorar a partir da publicação no Diário Oficial. "A partir de amanhã (06), o decreto sendo publicado hoje (05), passa a valer as medidas de alternância de funcionamento, dos grupos que vão ser tipificados em cada chave de funcionamento e como vão funcionar as academias", disse Marconi. Apesar disso, até o fechamento desta reportagem, o documento não foi divulgado pela prefeitura. 

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