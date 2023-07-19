CNH Social 2023: como se inscrever para tirar carteira de graça no ES

Os interessados na oportunidade podem fazer a inscrição exclusivamente pelo site do Detran/ES. O prazo vai até às 23h59 do dia 28 de julho. Para realizar o cadastro, é necessário estar ativo no CadastroÚúnico para Programas Sociais do Governo Federal, com dados atualizados na Base Nacional do Cadastro até o dia 16 de junho de 2023.

Como novidade, o Detran/ES informou que serão ofertados novos cursos especializados para formação de condutores profissionais serão acrescidos aos que já são oferecidos aos beneficiários do programa, agora com foco em condutores da categoria A (motocicleta).

Your browser does not support the audio element. CNH Social 2023: Detran-ES oferta mais 3,5 mil carteiras de graça

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

40% para a primeira habilitação (A ou B);

20% para a Adição de Categoria A ou B;



40% para a Mudança de Categoria D ou E.



A relação final dos selecionados para a matrícula no programa será divulgada no site do Detran a partir do dia 7 de agosto.

Os candidatos que não forem selecionados nesta lista terão uma nova oportunidade de serem contemplados na chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 11 de setembro, a partir de 12h, no site do Detran/ES. A lista de suplentes tem o objetivo de oferecer as vagas não preenchidas após desclassificação de candidatos selecionados na primeira lista que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de habilitação.

O governo do Estado ressaltou que é importante o candidato acompanhar todos os prazos e publicações referentes ao programa. Caso seja selecionado e não faça a matrícula, o candidato ficará impedido de participar de novas seleções por três anos. E, caso o selecionado inicie o processo a partir da confirmação da matrícula, mas perca algum prazo posterior ou desista do processo, ficará impedido de participar de novos processos seletivos ou cursos de especialização por cinco anos.

Em abril, foram abertas 3,5 mil vagas , que são destinadas a pessoas de baixa renda e cadastrados em benefícios sociais que desejam obter a carteira de motorista.