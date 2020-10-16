Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli em aula presencial: na rede estadual, o processo de matrícula ainda está em definição Crédito: Carlos Alberto Silva

Em meio a uma pandemia que exige vários protocolos de segurança para a abertura das escolas, cidades da Grande Vitória decidiram realizar rematrícula automática dos alunos que já fazem parte da rede municipal. Para alguns municípios, a crise da Covid-19 foi determinante para tornar o processo automatizado.

Em Vila Velha , o período de rematrícula já começou e será on-line para as famílias que tiverem acesso à internet. "A ferramenta dará maior segurança e comodidade aos pais ou responsáveis pelos alunos, em consequência da pandemia do novo coronavírus", ressalta, segundo a assessoria de imprensa, a Secretaria Municipal da Educação (Semed).

São mais de 50 mil alunos na rede, e as famílias que estiverem interessadas em rematricular as crianças devem acessar o link para cadastro e preencher as informações até o dia 30 de novembro de 2020 e, assim, garantir a vaga do estudante. Os pais ou responsáveis deverão apresentar CPF, identidade e comprovante de residência próprios, além de documentos dos alunos, tais como cartão do SUS e certidão do nascimento.

As famílias que não tiverem acesso à internet deverão comparecer à unidade de ensino em dia e horário agendados pela escola em que o aluno estuda. O período de matrículas para novas vagas ainda será definido.

Your browser does not support the audio element. Cidades da Grande Vitória vão fazer rematrícula automática para 2021

Em Cariacica , a Secretaria Municipal de Educação (Seme) ressalta que, apesar da suspensão das aulas devido à Covid-19, não haverá prejuízo quanto à matrícula e rematrícula. "Os alunos matriculados na rede municipal de ensino já garantem a rematrícula para 2021. Já para os alunos que pretendem ingressar na rede, o processo de matrícula será on-line, a partir de janeiro", pontua, por meio da assessoria.

O cronograma com as datas oficiais será divulgado no próximo mês e, segundo a Seme, não é necessário fazer um pré-cadastro.

Serra também adota a rematrícula automática, que segue até a próxima segunda-feira (19). "Quem está matriculado em 2020, terá sua vaga garantida em 2021. Não é preciso fazer "pré-cadastro" ou ir à escola levar documentos", assegura a assessoria do município. Em Viana , o procedimento será automatizado, porém, não começou, e em Vitória o processo de rematrícula será realizado mais próximo do final do ano letivo, e ainda não há detalhamento.

Em Guarapari , a Secretaria Municipal da Educação está preparando a portaria referente às rematrículas. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa, deverá seguir o formato automático, evitando aglomerações e garantindo as medidas sanitárias.

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