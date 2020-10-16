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Pandemia

Coronavírus: ES tem 3.704 mortes e passa de 143 mil casos

Segundo os dados divulgados pela Sesa, nas últimas 24 horas foram registrados 674 novos casos e 10 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 18:06

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:06

Swab para teste de Covid-19
Swab para teste de Covid-19 Crédito: Pixabay
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 143.093   casos confirmados e 3.704 mortes pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (16). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 674 novos casos e  10 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.513 registros da doença, seguida por Vitória (18.169), Serra (17.540) e Cariacica (12.921). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.606 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 132.600 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,6% e, até agora, 448.656 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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