Coronavírus: ES tem 3.704 mortes e passa de 143 mil casos

Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 20.513 registros da doença, seguida por Vitória (18.169), Serra (17.540) e Cariacica (12.921). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.606 moradores infectados.

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 132.600 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,6% e, até agora, 448.656 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.