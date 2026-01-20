Home
Chuva forte alaga ruas na região central de Castelo; veja vídeo

Segundo a Defesa Civil, a cidade registrou o maior volume de chuva no Espírito Santo em 24 horas, com 95.8 milímetros

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:15

Ruas centrais e comércios do centro de Castelo foram afetados por alagamento na noite segunda-feira (19)

Uma forte chuva atingiu o município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, no início da noite de segunda-feira (19), e provocou alagamentos em diversos pontos da cidade, especialmente nas áreas mais baixas. Segundo o boletim meteorológico do Governo do Estado, o município registrou o maior volume de chuva no Espírito Santo em 24 horas, com 95.8 milímetros. Nesta terça-feira (20), a prefeitura informou que faz um mutirão de limpeza das ruas e bueiros. 

De acordo com o prefeito do município, João Paulo Nali, o temporal durou cerca de 48 minutos, período em que o grande volume de água que desceu das áreas mais altas provocou pontos de alagamento na Avenida Nossa Senhora da Penha. A água chegou a entrar em alguns comércios da região, devido à passagem de veículos por ruas alagadas. Apesar disso, segundo Nali, a situação foi momentânea e, aproximadamente meia hora após o fim da chuva, as vias já estavam liberadas, sem novos registros de ruas inundadas.

Não houve danos estruturais, quedas de barreiras ou deslizamentos. Nenhum morador precisou deixar sua residência e o rio do município permanece abaixo do nível normal. No bairro Garagem, a água entrou em uma residência construída abaixo do nível da rua, atingindo cerca de 20 centímetros de altura. A Defesa Civil e a Assistência Social estão prestando atendimento à família afetada. Equipes da prefeitura permaneceram nas ruas durante toda a noite monitorando a situação.

