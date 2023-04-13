“Chamados à vida sacerdotal" é tema da quinta missa do Oitavário; reveja

Nesta quinta-feira (13), os fiéis que participaram da Festa da Penha foram convocados a uma reflexão sobre o chamado à vida sacerdotal. Todas as missas do Oitavário estão sendo transmitidas ao vivo no site e Facebook de A Gazeta, sempre às 16h.

A programação segue até a próxima segunda-feira (17), com a tradicional missa de encerramento, e transmissão ao vivo na TV Gazeta e no G1 Espírito Santo.