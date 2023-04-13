Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festa da Penha 2023

“Chamados à vida sacerdotal" é tema da quinta missa do Oitavário; reveja

Fiéis acompanham as transmissões pelo site e pela rede social de A Gazeta

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 14:51

Publicado em 

13 abr 2023 às 14:51
Nesta quinta-feira (13), os fiéis que participaram da Festa da Penha foram convocados a uma reflexão sobre o chamado à vida sacerdotal. Todas as missas do Oitavário estão sendo transmitidas ao vivo no site e Facebook de A Gazeta, sempre às 16h.
A programação segue até a próxima segunda-feira (17), com a tradicional missa de encerramento, e transmissão ao vivo na TV Gazeta e no G1 Espírito Santo.
A Festa da Penha é o maior evento cultural e religioso do Espírito Santo e está entre as maiores e mais antigas festas marianas do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Festa da Penha 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados