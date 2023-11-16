Centro de Vitória: 69 imóveis são encontrados em estado de abandono

Marquise com risco de desabamento em loja de roupas no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Estruturas com ferragem exposta e infiltração, construções com trincas e fissuras graves e até com presença de vegetação. É só dar uma volta no Centro de Vitória para avistar imóveis nessas condições, principalmente nas marquises.

Marquises danificadas e que oferecem riscos no Centro de Vitória

A Prefeitura de Vitória disse que intimou proprietários de 69 imóveis do Centro, exigindo que tomem providências a respeito da recuperação das suas estruturas — por aviso de recebimento ou publicação de edital — e que também foram lavradas 5 infrações no Centro.

A administração municipal informou que, recentemente, uma nova vistoria para avaliar o cumprimento das intimações foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec). No total, 34 imóveis cumpriram os respectivos autos de intimação, com a realização da manutenção no imóvel ou apresentação de laudo técnico.

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"É importante ressaltar que, dos 35 imóveis intimados que não regularizaram, um abriu processo apresentando laudo técnico e solicitando prorrogação de prazo para realizar os reparos e atender à intimação. Os imóveis que não atenderem às determinações dos respectivos autos são alvo de continuidade nas ações fiscais", pontuou a prefeitura.

A intimação é a primeira medida tomada pela Sedec para preservar a segurança dos imóveis do Centro. Depois da vistoria e notificação, caso não façam o reparo no prazo legal, os proprietários podem receber multa de R$ 1.118,36. A prefeitura foi questionada sobre qual é o prazo para aplicação da multa, mas não deu retorno.

Em agosto, à reportagem da TV Gazeta, a prefeitura chegou a informar que notificou nos últimos dois anos 600 imóveis no Centro de Vitória por problemas estruturais. Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o levantamento mês a mês dessas 600 notificações, a prefeitura disse que não ia conseguir enviar essas informações. E também não informou quantos foram multados desse total.