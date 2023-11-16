Estruturas com ferragem exposta e infiltração, construções com trincas e fissuras graves e até com presença de vegetação. É só dar uma volta no Centro de Vitória para avistar imóveis nessas condições, principalmente nas marquises.
Imóveis sem conservação podem colocar a população em risco, visto que centenas de pessoas passam pela região diariamente. Há um ano, a fachada de um prédio na avenida Jerônimo Monteiro caiu, ferindo um trabalhador. E, na última terça-feira (14), um homem que passava sozinho pela calçada na Rua Duque de Caxias quase foi atingido por parte de uma marquise que também desabou no Centro de Vitória.
Marquises danificadas e que oferecem riscos no Centro de Vitória
A Prefeitura de Vitória disse que intimou proprietários de 69 imóveis do Centro, exigindo que tomem providências a respeito da recuperação das suas estruturas — por aviso de recebimento ou publicação de edital — e que também foram lavradas 5 infrações no Centro.
A administração municipal informou que, recentemente, uma nova vistoria para avaliar o cumprimento das intimações foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec). No total, 34 imóveis cumpriram os respectivos autos de intimação, com a realização da manutenção no imóvel ou apresentação de laudo técnico.
Centro de Vitória: 69 imóveis são encontrados em estado de abandono
"É importante ressaltar que, dos 35 imóveis intimados que não regularizaram, um abriu processo apresentando laudo técnico e solicitando prorrogação de prazo para realizar os reparos e atender à intimação. Os imóveis que não atenderem às determinações dos respectivos autos são alvo de continuidade nas ações fiscais", pontuou a prefeitura.
A intimação é a primeira medida tomada pela Sedec para preservar a segurança dos imóveis do Centro. Depois da vistoria e notificação, caso não façam o reparo no prazo legal, os proprietários podem receber multa de R$ 1.118,36. A prefeitura foi questionada sobre qual é o prazo para aplicação da multa, mas não deu retorno.
Em agosto, à reportagem da TV Gazeta, a prefeitura chegou a informar que notificou nos últimos dois anos 600 imóveis no Centro de Vitória por problemas estruturais. Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o levantamento mês a mês dessas 600 notificações, a prefeitura disse que não ia conseguir enviar essas informações. E também não informou quantos foram multados desse total.
Para Lino Ferretti, presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória (Amacentro), os pontos no bairro com mais risco nas estruturas estão nas proximidades do Procon, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, e em outros trechos da mesma via, antes do Palácio Anchieta. "A gente tem andado pelas ruas e visto os problemas", ressaltou.