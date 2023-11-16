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Marquise de imóvel desaba e quase atinge pedestre no Centro de Vitória

Homem, que passava sozinho pela calçada, descia a rua no sentido Praça Costa Pereira quando foi surpreendido pela queda de pedaços de concreto
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

16 nov 2023 às 10:07

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 10:07

Câmeras instaladas na Rua Duque de Caxias, no Centro de Vitória, flagraram o susto de um pedestre que passava pela calçada da via: parte de uma marquise desabou e quase o atingiu na tarde da última terça-feira (14). O homem, que passava sozinho pela calçada, descia a rua no sentido Praça Costa Pereira quando foi surpreendido pela queda de pedaços de concreto. No vídeo é possível ver que um pedaço grande da marquise caiu bem próximo a ele. O homem se assustou e atravessou a rua.
Segundo Eugênio Martini, que é proprietário de uma loja de eletrônicos na região, o imóvel não vem sendo ocupado por moradores ou comerciantes há anos. O local, segundo ele, pertence à União, mas não há qualquer identificação na fachada. Em contato com a reportagem de A Gazeta, o comerciante ressaltou que o bairro sofre há anos com o abandono de alguns imóveis, situação prejudicial aos comerciantes e moradores.
Pedras de marquise quase atingiram pedestre no Centro de Vitória
Pedras de marquise quase atingiram pedestre no Centro de Vitória Crédito: Reprodução | Eugênio Martini
O desabamento da marquise foi registrado por duas câmeras às 15h43. Cerca de 40 segundos antes, outro vídeo mostra que uma idosa passa pela mesma calçada. Ela fica no local por alguns segundos enquanto um carro passa, antes de atravessar a rua. Dois minutos antes, outro idoso passa de bicicleta pelo local.
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber a quem pertence o imóvel e se há fiscalização permanente no local. Em nota, a administração municipal informou que o prédio está desocupado, pertence à União e já foi usado pelo governo do Estado. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), ressaltou que a manutenção das marquises é de responsabilidade dos proprietários do imóvel.
A Prefeitura de Vitória informou ainda que a União e o Estado já haviam sido notificados duas vezes, em 2020, e intimados em 2020 e 2022, em razão da fachada apresentar desprendimento de material. "Vale ressaltar que a Sedec realiza a fiscalização rotineiramente e que notifica qualquer alteração identificada. Denúncias podem ser feitas pelo 156", diz a nota enviada pela administração municipal.
A reportagem procurou a Secretaria do Patrimônio da União para ter mais detalhes sobre o imóvel. A SPU, como é mais conhecida, é um órgão vinculado ao Ministério da Economia e tem como responsabilidade gerir o patrimônio imobiliário da União, que inclui, por exemplo, edifícios, como o do Centro de Vitória. Em nota, a SPU, por meio da Superintendência do Patrimônio da União do Espírito Santo, esclarece que o imóvel foi vendido pelo governo federal.
Marquise de imóvel desaba e quase atinge pedestre no Centro de Vitória

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