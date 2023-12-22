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Dados do IBGE

Censo 2022: população que se autodeclara preta e indígena cresce no ES

Índice daqueles que se consideram brancos ficou estável; já o número de pessoas que se dizem amarelas caiu 80,6%

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 13:54

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 dez 2023 às 13:54
Data: 23/12/2019 - ES - Vila Velha - Movimento de clientes na véspera do Natal no bairro Glória
População que se considera preta, parda e indígena cresceu no Espírito Santo, conforme dados do Censo 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva
A população que se autodeclara preta, parda e indígena cresceu no Espírito Santo nos últimos 12 anos, conforme dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira (22). 
A maior alta foi entre aqueles que se autodeclaram indígenas. No Censo de 2010, eram 9 mil e agora são 14 mil, um crescimento de 50,3%. A proporção de pretos também teve alta de 46,5%, saindo de 293 mil para 429 mil. Já o número daqueles que se dizem pardos aumentou 11,7%, subindo de 1,7 milhão em 2010 para 1,9 milhão em 2022.
O índice daqueles que se consideram brancos teve uma variação negativa de 0,2% e ficou em 1,4 milhão. A maior redução foi entre aqueles que se consideram amarelos. Em 2010, eram 21 mil e agora são 4 mil – uma diminuição de 80,6%. 
Em relação à população total, o crescimento foi de 9,1%, saindo de 3,5 milhões, em 2010, para 3,8 milhões, em 2022. Confira os dados no infográfico abaixo.
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