Censo 2022: população que se autodeclara preta e indígena cresce no ES

A maior alta foi entre aqueles que se autodeclaram indígenas. No Censo de 2010, eram 9 mil e agora são 14 mil, um crescimento de 50,3%. A proporção de pretos também teve alta de 46,5%, saindo de 293 mil para 429 mil. Já o número daqueles que se dizem pardos aumentou 11,7%, subindo de 1,7 milhão em 2010 para 1,9 milhão em 2022.