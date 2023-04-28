CBN Vitória completa 27 anos em meio à inovação e liderança absoluta de audiência

Estúdio CBN Vitória Crédito: Vitor Jubini

Em 30 de abril de 1996 um novo capítulo na história do jornalismo diário capixaba começava a ser escrito. Entrava no ar a CBN Vitória na frequência 1250 Khz AM, com o objetivo de contar a história da cidade e do Estado, sempre apresentando as informações mais relevantes aos capixabas.

A jornalista Fernanda Queiroz, âncora do CBN Vitória e editora executiva da rádio, faz parte desses 27 anos de história e, segundo ela, relembrar tantos fatos e transformações marcantes, é um mergulho no túnel do tempo das melhores lembranças.

Fernanda chegou na emissora com frequência AM e lembra que o primeiro grande desafio foi retirá-la da plataforma e transformá-la numa frequência modulada, que era uma rádio que chegava mais próximo do público formador de opinião, o público-alvo da CBN Vitória.

“Enquanto a gente não conseguia essa frequência de FM no mercado, fomos a primeira emissora a fazer transmissão de notícias em um canal de TV a cabo - na época a Rede Gazeta tinha um canal a cabo na NET - e nós levamos o rádio para a TV a cabo, sendo o nosso primeiro case de sucesso na CBN, reproduzido no Brasil inteiro”, recorda.

Pioneirismo

A jornalista lembra como a CBN Vitória sempre esteve à frente de seu tempo. “Nós instalamos câmeras no estúdio para dar uma cara de rádio na TV - e isso há 20 anos era algo inédito no Brasil -, tanto que a Rede CBN veio ao Estado conhecer nosso case, e hoje os grandes estúdios possuem esse formato. Então a CBN, mesmo com seus 27 anos, sempre foi uma rádio de vanguarda, sempre em busca de inovações e de caminhos mais próximos de conversar com seus ouvintes.”

E ao longo dos anos, segundo a jornalista, a emissora continuou perseguindo inovação. Da internet, ganhou o smartphone, os aplicativos, e hoje a história da CBN Vitória também é contada em podcast.

“Ou seja, o rádio hoje, mesmo para quem acompanha numa frequência modulada, não tem mais limites, nem fronteiras, não tem mais divisas, porque eu posso conversar com qualquer capixaba que esteja em qualquer lugar do mundo, isso graças à rede mundial de computador. Então quem pensa que o rádio é um veículo ultrapassado, se engana. É uma comunicação de qualidade, gratuita, e que chega em qualquer lugar do mundo”, garante.

Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta/CBN, há quase 25 anos na Rede Gazeta, lembra que a Rádio CBN sempre foi uma grande escola na formação de todos os profissionais. “É gratificante ver como temos um retorno rápido da audiência e como os ouvintes nos ajudam a contar as histórias que precisam ser contadas”, afirma.

Elaine acredita que, mesmo diante de tantas mudanças e transformações, o meio rádio continua muito vivo e fundamental na vida das pessoas. “A gente sabe que só constrói o trabalho da rádio com os ouvintes, e eles também sabem a importância que têm para a gente informar bem o capixaba. É uma parceria que resulta num trabalho animador, e muito ancorado no propósito de fazer todo dia um Espírito Santo melhor”, finaliza.

Audiência