CBN Vitória ao vivo: últimos dias para o Enem! Saiba como inserir referências na redação

No programa desta sexta (7), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10:06

No programa CBN Vitória desta sexta (7), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, o professor de redação Lúcio Manga explica aos ouvintes como deve ser feita a inserção de uma referência no texto de maneira correta. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

