CBN Vitória ao vivo: saiba detalhes do plano de contingência para monitorar facções criminosas no ES

No programa desta sexta (31), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta sexta (31), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, conta os detalhes do plano de contingência elaborado pelo ES após a Operação Contenção, no Rio de Janeiro. O plano visa monitorar atividades de integrantes de facções criminosas. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!