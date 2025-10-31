Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: saiba detalhes do plano de contingência para monitorar facções criminosas no ES

CBN Vitória ao vivo: saiba detalhes do plano de contingência para monitorar facções criminosas no ES

No programa desta sexta (31), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta sexta (31), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Às 10h, o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, conta os detalhes do plano de contingência elaborado pelo ES após a Operação Contenção, no Rio de Janeiro. O plano visa monitorar atividades de integrantes de facções criminosas. Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta sexta (31), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: saiba detalhes do plano de contingência para monitorar facções criminosas no ES

Secretaria de Saúde disse que análises até agora descartam presença de qualquer vírus como responsável pelo surto no hospital, localizado em Maruípe

Santa Rita: 90 casos de infecção misteriosa são investigados no ES

Cabe agora ao governo do Estado definir as formas de financiamento e execução para tirar os projetos do papel, orçados em mais de R$ 5 bilhões

BNDES conclui estudo para implantação de VLT e BRT na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais