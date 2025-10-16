Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo: Receita envia cartas para contribuintes com declaração de IR retida!

CBN Vitória ao vivo: Receita envia cartas para contribuintes com declaração de IR retida!

No programa desta quinta (16), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quinta (16), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No quadro Segurança em Foco, o delegado-adjunto da Receita Federal em Vitória, Leonildo Soares Junior, fala do  "Projeto Cartas 2025", que inclui  o envio de cartas aos contribuintes pessoas físicas de todo o país que estão com a declaração do imposto de renda (IRPF2025) retida na malha fina.

Recomendado para você

Caso aconteceu na noite de quarta-feira (15) no bairro Rubem Braga; cômodo atingido fica ao lado de uma casa

Vela acesa provoca incêndio e destrói espaço de oração em Cachoeiro

No programa desta quinta (16), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: Receita envia cartas para contribuintes com declaração de IR retida!

Segundo testemunhas, vítima fazia solda de uma roda, quando houve o acidente fatal

Pneu de caminhão explode e mata borracheiro em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais