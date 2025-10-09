Home
CBN Vitória ao vivo: projeto prevê multa e prisão para criminosos

No programa desta quinta (9), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:20

No programa CBN Vitória desta quinta (9), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! No quadro Segurança em Foco, a presidente da OAB-ES, Erica Neves, fala do primeiro projeto de lei do Brasil para coibir o avanço do "golpe do falso advogado".

