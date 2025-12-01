Home
CBN Vitória ao vivo: o pacote de investimentos em Vitória e Sítio de São José do Queimado vira Patrimônio Cultural

No programa desta segunda (1), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:18

No programa CBN Vitória desta segunda (1), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

