CBN Vitória ao vivo: fim da baliza no ES e tratamento gratuito para vício em apostas e jogos online

No programa desta quarta (28), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:35

No programa CBN Vitória desta quarta (28), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

