Home
>
Cotidiano
>
CBN Vitória ao vivo:  estelionato amoroso e furto de alimentos do colega de trabalho pode dar demissão

CBN Vitória ao vivo:  estelionato amoroso e furto de alimentos do colega de trabalho pode dar demissão

No programa desta quinta (4), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:41

No programa CBN Vitória desta quinta (4), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Recomendado para você

No programa desta quinta (4), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo:  estelionato amoroso e furto de alimentos do colega de trabalho pode dar demissão

Apesar do volume, prefeitura afirma que não houve acionamento da Defesa Civil, nem registros de deslizamentos ou desabrigados na cidade

Vitória registra 55 mm de chuva em pouco mais de uma hora de temporal

Em vídeo registrado por um leitor de A Gazeta, é possível ver a água tomando uma das pistas, dificultando a passagem de veículos.

Obra do Mergulhão de Camburi alaga em Vitória

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais