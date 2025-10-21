CBN Cotidiano ao vivo: o que estudar 20 dias antes do ENEM?

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:09
No programa CBN Cotidiano desta terça (21), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute as principais notícias do dia. No quadro Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos analisa o que deve ser feito pelos alunos 20 dias antes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
