CBN Cotidiano ao vivo: o que estudar 20 dias antes do ENEM?

No programa desta terça (21), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:09

No programa CBN Cotidiano desta terça (21), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute as principais notícias do dia. No quadro Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos analisa o que deve ser feito pelos alunos 20 dias antes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

