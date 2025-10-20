Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: conheça opções de alimentos antiestresse

No programa desta segunda (21), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:54

No programa CBN Cotidiano desta segunda (21), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz dicas de alimentos antiestresse, como kiwi e chocolate.

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta