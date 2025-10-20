Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: conheça opções de alimentos antiestresse

CBN Cotidiano ao vivo: conheça opções de alimentos antiestresse

No programa desta segunda (21), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 14:54

No programa CBN Cotidiano desta segunda (21), das 15h às 17h, Mário Bonella repercute os principais assuntos do dia. No quadro Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz dicas de alimentos antiestresse, como kiwi e chocolate.

Recomendado para você

No programa desta segunda (21), das 15h às 17h, Mário Bonella debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: conheça opções de alimentos antiestresse

Objetivo da obra, estimada em R$ 90 milhões, é facilitar o fluxo de veículos que passam por bairros como Alto Lage, Itacibá e Nova Valverde

Rodovia José Sette vai passar por obras para melhorar trânsito em Cariacica

Gravação divulgada por um oficial de náutica mostra como é chegar à Capital capixaba de navio; para o piloto, vista é a mais bonita do Brasil

Câmera em navio mostra visão diferente da chegada à Baía de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais