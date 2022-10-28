Casal de bombeiros faz ensaio fotográfico de gestante emocionante no ES

Quartel do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória, virou cenário de uma sessão de fotos Crédito: Reprodução | Camila Lima

Apaixonados pela profissão, os capitães do Corpo de Bombeiros Gabriela Andrade e Heitor Lube, ambos de 33 anos, resolveram registrar a chegada do filho Matheus, que ainda está na barriga da mamãe, de um jeito emocionante. Ao lado do pequeno Theo, de três anos, eles fizeram um ensaio fotográfico com viaturas e banhos de mangueiras de salvamento para celebrar a vinda do segundo filho.

"Decidimos unir duas das nossas maiores paixões: o trabalho e a família. Na gestação do Theo também fizemos um parecido, mas a presença dele, desta vez, trouxe um toque especial. Sem contar que ele também é doido pelos Bombeiros, o que deixou tudo ainda mais divertido", afirmou a capitão Gabriela.

As imagens foram registradas na semana passada, dentro do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros , na Enseada do Suá, em Vitória . Pelas lentes da fotógrafa Camila Lima, eles inovaram nas poses e nas ''caras e bocas'', assim como mostraram as diferentes tarefas do dia a dia de um militar. O pequeno Theo, inclusive, teve direito até a blusa personalizada.

Gabriela Andrade espera o segundo filho, Matheus, previsto para nascer em dezembro Crédito: Reprodução | Camila Lima

"Na blusinha dele, para brincar um pouco, ainda colocamos a palavra 'capitão'. E realmente parecia que ele estava comandando, pois era quem falava em qual viatura queria subir e onde deveríamos ir para tirar as fotos. Ficou feliz da vida, aproveitou e se divertiu demais. Eu e o Heitor estávamos super cansados e ele querendo subir nas viaturas", salientou Gabriela.

Para dividir o momento com amigos e familiares, o casal resolveu publicar algumas das fotos nas redes sociais, incluindo um vídeo de bastidores. Os posts fizeram bastante sucesso no Instagram, totalizando mais de 20 mil curtidas. "Recebemos muito carinho das pessoas. Disseram que nunca tinham visto um ensaio tão lindo e tão diferente".

Segundo a capitão Gabriela, a descoberta da gravidez de Matheus ocorreu de forma inusitada, enquanto fazia um intercâmbio de três meses com o marido na Europa e na América do Norte. Após passar algumas semanas no Canadá, ela decidiu fazer um curso de salvamento aquático em Portugal, área na qual possui especialização.

Cotidiano do Corpo de Bombeiros do Estado virou pano de fundo de ensaio fotográfico Crédito: Reprodução | Camila Lima

"No meio desse trabalho, inclusive, fui submetida a provas físicas super rigorosas (algo não recomendado para gestantes). Percebi que minha menstruação estava atrasada e fiz o exame. Então, descobri que estava grávida no meio do curso de guarda-vidas em Portugal", disse, entre risos.

Para começar os primeiros cuidados, o casal precisou, então, antecipar o retorno ao Brasil. "Não foi planejado, mas era algo que a gente queria e esperava. Queríamos um segundo filho", frisou.

COMEÇO DO ROMANCE

A história do casal começou antes mesmo dos dois entrarem na corporação, durante o período em que estudavam para prestar o concurso. Na internet, onde se conheceram, eles participavam de grupos formados por pessoas que também sonhavam com a carreira militar. À época, Heitor morava em Alegre, município na região Sul do Estado, e Gabriela, na Grande Vitória. Os dois foram aprovados com cerca de três anos de diferença.

"Só que ele acabou sendo enviado para Minas Gerais, para fazer o curso lá, e eu me formei no Paraná. Ficamos um tempinho longe. Nesse período de formação, em 2011, começamos a namorar. Ficamos juntos por quase quatro anos, mas acabamos terminando e ficamos três anos sem se falar. Ele foi, inclusive, comandar um batalhão em Guaçuí, ainda mais longe. E eu continuei aqui, no quartel do Corpo de Bombeiros", relembrou.

Os capitães Heitor e Gabriela e o filho Theo, de três anos Crédito: Reprodução | Camila Lima

Alguns anos depois, no entanto, o destino fez questão de juntá-los outra vez: "Ele acabou sendo obrigado a vir para Vitória fazer um curso que não queria, em 2018. Começamos a conviver de novo e nos aproximamos. Mas ele continuou comandando a unidade de Guaçuí, até mudar definitivamente para cá, no ano seguinte. Ficamos namorando e noivos à distância", ressaltou.

Quando estavam prestes a casar, em 2019, os dois descobriram que seriam 'papais de primeira viagem'. Agora, eles estão na expectativa do nascimento do segundo filho, previsto para dezembro. "O Theo ainda não entende muito bem que terá um irmãozinho, mas está curtindo muito essa fase com a gente. Estamos muito felizes", afirmou a militar.