Carro cai em galeria de esgoto em obras em Vila Velha

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (6) quando o motorista voltava para casa. Este é o segundo incidente do tipo envolvendo galerias em obras na cidade em menos de uma semana

Um carro do modelo Ford Fiesta caiu em uma galeria de esgoto destampada e em obras pela Prefeitura de Vila Velha, na Rua Jussara Rodrigues, no bairro Vila Guaranhuns, nesta quinta-feira (6). O motorista Renato Loureiro, de 43 anos, contou para a reportagem de A Gazeta que voltava para casa após deixar o filho na escola, quando virou na esquina e acabou caindo com o veículo dentro da vala, que, segundo ele, estava sem sinalização. A intervenção faz parte da limpeza do espaço, de acordo com a administração central do município.