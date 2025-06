Colisão

Carro bate e poste cai em cima de outro veículo na Norte Sul, na Serra

Acidente chegou a interditar trecho da rodovia, em Hélio Ferraz, no sentido Serra–Vitória na tarde deste sábado (21)

Um carro perdeu controle e bateu num poste, fazendo a estrutura cair em cima de outro veículo, no trecho da Rodovia Norte Sul, próximo ao bairro Hélio Ferraz, na Serra. O acidente foi no fim da tarde deste sábado (21) e chegou a interditar a pista no sentido Serra-Vitória.>