Carnaval de Vitória: Bombeiros emitem alvará para o Sambão do Povo

Após o Corpo de Bombeiros vistoriar e emitir alvará para a festa no Sambão do Povo, na Capital, o Carnaval de Vitória está oficialmente liberado. Os desfiles das escolas de samba acontecem nesta quinta-feira (7), sexta-feira (8) e sábado (9) — o último dia, com as agremiações do Grupo Especial. A "avenida capixaba" volta a ser ocupada após dois anos sem comemorações devido à pandemia da Covid-19.
Agora, em um novo cenário e sem a obrigatoriedade do uso de máscaras no local, os foliões voltarão ao Sambão do Povo para cantar e festejar o tradicional Carnaval de Vitória.
Equipes do Corpo de Bombeiros checaram detalhes, como saídas de emergência adequadas e sinalizadas, extintores de incêndio, sistema hidráulico, entre outros.
A liberação foi anunciada nesta quinta-feira pelo comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva.
FESTA SEM EXIGÊNCIA DE MÁSCARA E DE COMPROVANTE VACINAL
A festa no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, irá acontecer sem a necessidade do uso de máscara e sem a exigência do comprovante vacinal. Quando a festa foi anunciada, a Prefeitura de Vitória havia informado que as comemorações exigiriam teste negativo para a Covid-19 e um documento que comprovasse a vacinação.
Na quarta-feira (6), o governador Renato Casagrande anunciou a retirada da obrigatoriedade do uso da máscara em locais abertos e fechados em todas as cidades do Espírito Santo. Além disso, deixa de ser exigido o comprovante vacinal.
Apesar de não ser mais obrigatório, o uso da proteção ainda é recomendado por especialistas em ambientes fechados, sobretudo para gestantes, imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas.