Carnaval de Vitória: Bombeiros emitem alvará para o Sambão do Povo

Festa no Sambão do Povo foi autorizada pelos Bombeiros Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros checaram detalhes, como saídas de emergência adequadas e sinalizadas, extintores de incêndio, sistema hidráulico, entre outros.

A liberação foi anunciada nesta quinta-feira pelo comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva.

FESTA SEM EXIGÊNCIA DE MÁSCARA E DE COMPROVANTE VACINAL

A festa no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, irá acontecer sem a necessidade do uso de máscara e sem a exigência do comprovante vacinal. Quando a festa foi anunciada, a Prefeitura de Vitória havia informado que as comemorações exigiriam teste negativo para a Covid-19 e um documento que comprovasse a vacinação.