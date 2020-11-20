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Dia da Consciência Negra

Capital do Espírito Santo é transferida simbolicamente para São Mateus

Solenidade que marcou a transferência simbólica da capital aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), no Norte do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 17:24

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 17:24

Solenidade do Dia da Consciência Negra em São Mateus
Solenidade de transferência da capital do ES para São Mateus no Dia da Consciência Negra Crédito: Rosi Bredowf / TV Gazeta
O Brasil celebra nesta sexta-feira (20) o Dia da Consciência Negra. No Espírito Santo, a data também é lembrada com a transferência simbólica da capital de Vitória para o município de São Mateus, no Norte do Estado. A solenidade aconteceu durante a manhã no Palácio Municipal e contou com a vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB).
Tive a honra de, pela segunda vez, assinar essa transferência da capital do Espírito Santo para São Mateus. Um lugar que é puro simbolismo da nossa existência, da nossa história, da história dos negros. Estar aqui foi muito importante, disse a vice-governadora.
O município de São Mateus é conhecido pela concentração de comunidades quilombolas. A cidade conta com uma diversidade cultural muito rica, com jongo, reis de boi, ticumbi e várias outras manifestações populares.
A transferência simbólica da Capital é prevista pela Lei Estadual nº 8.790, de 28 de dezembro de 2007,  em função do Dia Nacional da Consciência Negra
Professora Olindina Serafim Nascimento, estudiosa da população negra no norte do estado
Professora Olindina Serafim Nascimento, estudiosa da população negra no Norte do Estado Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Além da solenidade de transferência, a data é marcada pela realização de apresentações culturais, debates, palestras e exposições em São Mateus. Também foram realizados os lançamentos de dois livros, um deles foi escrito pela professora Olindina Serafim Nascimento, estudiosa da população negra no Norte do Estado.
Esse ato representa a visibilidade da história e da memória do povo negro do Sapê do Norte. No caso, o povo negro de São Mateus. Esse povo negro mateense reivindica não somente o lugar de fala, reivindica as políticas fundamentais para a população negra de São Mateus", opinou a professora.

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