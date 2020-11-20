Capital do Espírito Santo é transferida simbolicamente para São Mateus

Solenidade de transferência da capital do ES para São Mateus no Dia da Consciência Negra Crédito: Rosi Bredowf / TV Gazeta

O Brasil celebra nesta sexta-feira (20) o Dia da Consciência Negra. No Espírito Santo, a data também é lembrada com a transferência simbólica da capital de Vitória para o município de São Mateus , no Norte do Estado. A solenidade aconteceu durante a manhã no Palácio Municipal e contou com a vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB).

Tive a honra de, pela segunda vez, assinar essa transferência da capital do Espírito Santo para São Mateus. Um lugar que é puro simbolismo da nossa existência, da nossa história, da história dos negros. Estar aqui foi muito importante, disse a vice-governadora.

O município de São Mateus é conhecido pela concentração de comunidades quilombolas. A cidade conta com uma diversidade cultural muito rica, com jongo, reis de boi, ticumbi e várias outras manifestações populares.

A transferência simbólica da Capital é prevista pela Lei Estadual nº 8.790, de 28 de dezembro de 2007, em função do Dia Nacional da Consciência Negra

Professora Olindina Serafim Nascimento, estudiosa da população negra no Norte do Estado Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Além da solenidade de transferência, a data é marcada pela realização de apresentações culturais, debates, palestras e exposições em São Mateus. Também foram realizados os lançamentos de dois livros, um deles foi escrito pela professora Olindina Serafim Nascimento, estudiosa da população negra no Norte do Estado.