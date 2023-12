Cano estoura e água potável vaza por mais de 4 horas em Vitória

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) foi demandada e informou ter enviado uma equipe ao local para conter o vazamento

Água limpa vazando há horas na Rua Joaquim Leopoldino Lopes, no bairro Consolação, em Vitória. Este foi o cenário que comerciantes que trabalham no local informaram à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta. A água começou a jorrar sobre o asfalto por volta das 9h, desta quinta-feira (14). Ainda não é conhecido a causa do problema

Segundo as testemunhas, antes de começar o vazamento havia funcionários com maquinário onde começou o escape. A apuração da TV Gazeta verificou no começo da tarde que o maquinário da Cesan permanecia na rua, mas estacionado no final da mesma e sem funcionários por perto.