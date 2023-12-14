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Cano estoura e água potável vaza por mais de 4 horas em Vitória

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) informou ter enviado uma equipe ao local para conter o vazamento

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 14:41

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 dez 2023 às 14:41
Água limpa vazando há horas na Rua Joaquim Leopoldino Lopes, no bairro Consolação, em Vitória. Este foi o cenário que comerciantes que trabalham no local informaram à repórter Vanessa Calmon, da TV Gazeta. A água começou a jorrar sobre o asfalto por volta das 9h, desta quinta-feira (14), devido a uma perfuração na rede da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan).
Em nota, a empresa de abastecimento de água explicou que o furo ocorreu devido uma intervenção da ES Gás. Ainda de acordo com a Cesan, o abastecimento da região não foi afetado e técnicos já realizaram o reparo no local.
Segundo as testemunhas, antes de começar o vazamento havia funcionários com maquinário onde começou o escape. A apuração da TV Gazeta verificou no começo da tarde que o maquinário permanecia na rua, mas estacionado no final da mesma e sem funcionários por perto.
O buraco foi sinalizado e bloqueado por cones para evitar que veículos passem por cima. Conforme apuração da repórter Vanessa Calmon, a água escoava por um bueiro, o que evitou a formação de alagamento. 
A ES Gás foi demandada sobre a perfuração, mas a reportagem não teve retorno até o momento. O espaço segue aberto. 

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