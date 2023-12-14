Casal é achado morto em carro dentro de represa em São Gabriel da Palha

Casal foi encontrado dentro do carro que caiu na represa no interior de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Militar informou que houve um acionamento até a localidade de São Roque da Terra Roxa, em São Gabriel, para verificar a informação de que um veículo teria caído em uma represa às margens da ES 137.

No local, uma testemunha relatou que o irmão e a esposa estavam desaparecidos desde a última terça-feira (12). Que eles saíram de Córrego da Barra Seca, com destino a São Gabriel da Palha, por volta das 16h30, e depois não foram mais vistos.

Ao passar pelo local, a testemunha percebeu uma cerca de arame farpado quebrada e suspeitou que algum carro poderia ter caído na represa, podendo ser o irmão dele.

Os Bombeiros realizaram buscas e localizaram o carro. Ao tentaram acessar o veículo pelas janelas, para verificar a presença de vítimas, mas os vidros estavam fechados e não foi possível. Foi, então, necessário um guincho para retirar o automóvel da água. Fora da represa foi possível encontrar o homem e a mulher, ambos sem vida.

Carro foi retirado de represa com a ajuda de um guincho em São Gabriel da Palha Crédito: Wilson Rodrigues

Ainda em nota, o Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para ocorrência de busca por vítimas de acidente automobilístico. Até a publicação desta matéria, não havia detalhes sobre como o veículo foi parar dentro da água.