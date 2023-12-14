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Acidente

Casal é achado morto em carro dentro de represa em São Gabriel da Palha

Corpo de Bombeiros foi acionado para um acidente de carro; os corpos estavam dentro do veículo, que ficou submerso na represa na zona rural do município

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 10:33

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

14 dez 2023 às 10:33
Casal foi encontrado dentro do carro que caiu na represa no interior de São Gabriel da Palha
Casal foi encontrado dentro do carro que caiu na represa no interior de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um casal foi encontrado morto dentro de um carro que estava submerso em uma represa na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (13). As vítimas são o produtor rural Edisirlei Hogenio Castias e a dona de casa Lúcia Barbosa. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava com as rodas viradas para cima, a cerca de 10 metros de distância da margem e a aproximadamente de cinco a seis metros de profundidade.
A Polícia Militar informou que houve um acionamento até a localidade de São Roque da Terra Roxa, em São Gabriel, para verificar a informação de que um veículo teria caído em uma represa às margens da ES 137.
No local, uma testemunha relatou que o irmão e a esposa estavam desaparecidos desde a última terça-feira (12). Que eles saíram de Córrego da Barra Seca, com destino a São Gabriel da Palha, por volta das 16h30, e depois não foram mais vistos.
Ao passar pelo local, a testemunha percebeu uma cerca de arame farpado quebrada e suspeitou que algum carro poderia ter caído na represa, podendo ser o irmão dele.
Os Bombeiros realizaram buscas e localizaram o carro. Ao tentaram acessar o veículo pelas janelas, para verificar a presença de vítimas, mas os vidros estavam fechados e não foi possível. Foi, então, necessário um guincho para retirar o automóvel da água. Fora da represa foi possível encontrar o homem e a mulher, ambos sem vida.
Carro foi retirado de represa com a ajuda de um guincho em São Gabriel da Palha
Carro foi retirado de represa com a ajuda de um guincho em São Gabriel da Palha Crédito: Wilson Rodrigues
Ainda em nota, o Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para ocorrência de busca por vítimas de acidente automobilístico. Até a publicação desta matéria, não havia detalhes sobre como o veículo foi parar dentro da água.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que em nota, informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, que aguardará o resultado dos exames. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.
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