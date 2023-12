Casal é achado morto em carro dentro de represa em São Gabriel da Palha

Corpo de Bombeiros diz ter sido acionado para um acidente de carro; os corpos estavam dentro do veículo, que ficou submerso na represa na zona rural do município

Um casal foi encontrado morto dentro de um carro que estava submerso em uma represa na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (13). As vítimas não tiveram identidades divulgadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava com as rodas viradas para cima, a cerca de 10 metros de distância da margem e a aproximadamente de cinco a seis metros de profundidade.