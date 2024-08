Cães em situação de maus-tratos são resgatados em Vila Velha

Dois cães foram encontrados em condições precárias de sobrevivência na tarde desta terça-feira (6) em uma residência localizada no bairro Vale Encantado, em Vila Velha . A Guarda Municipal informou que foi acionada pela equipe do Bem-Estar Animal (DBEA) após uma denúncia de que um morador do bairro havia agredido violentamente os próprios animais de estimação.

Quando chegaram no local, os agentes encontraram um filhote que apresentava extrema magreza, apatia e infestação por carrapatos. O outro cão, um macho adulto, com peso estimado de 10 kg, estava em estado crítico, com suspeita de múltiplas fraturas, feridas e sinais de espancamento. Uma fêmea, de aproximadamente 20 kg, fugiu do local antes da chegada das equipes.