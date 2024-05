Cachoeiro: motorista que atropelou advogada dirigindo embriagado é condenado

Karina Vaillant Farias estava correndo com grupo de atletas quando foi atropelada em 18 de dezembro de 2022, condutor foi encontrado dormindo dentro do veículo

O motorista que atropelou a advogada Karina Vaillant Farias em 18 de dezembro de 2022 , quando ela estava correndo com um grupo de atletas às margens da BR 482, na localidade de Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim , foi condenado a sete anos de prisão na última terça-feira (7). Na data do acidente, ele estava embriagado e foi encontrado dormindo dentro do veículo em outro local.

Procurado pela reportagem, o advogado de defesa do motorista enviou nota, informando que irá recorrer da decisão. “A defesa acata respeitosamente a determinação do juízo de primeira instância; contudo, discorda veementemente da sentença proferida e está empenhada em buscar, junto às instâncias superiores, a aplicação de uma penalidade justa para o réu”, informou Leonardo da Rocha Monteiro.

Sobre o acidente

Gilmar Almeida dos Anjos, dirigia um Volkswagen Gol, quando atropelou a advogada que corria no acostamento da rodovia. Segundo a Polícia Militar, após atropelar a vítima, ele não prestou socorro e foi encontrado dormindo dentro do carro, no trevo que dá acesso a Presidente Kennedy. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o estava com mais de 30 dias de licenciamento vencido.