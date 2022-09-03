Bombeiros tentam há 2 dias controlar incêndio em Baixo Guandu; veja vídeo

Bombeiros Corpo de e a Defesa Civil já estão, há dois dias, tentando conter um incêndio na região de Vila Nova do Bananal, que fica no interior de Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo.

A ação também conta com um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o Notaer.

Até o momento, o incêndio, que começou nesta quinta-feira (1), atingiu áreas de pastagens e reservas de florestas nativas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Espírito Santo registrou neste ano quase dois mil casos de queimadas.