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Noroeste do ES

Bombeiros tentam há 2 dias controlar incêndio em Baixo Guandu; veja vídeo

Fogo na região de Vila Nova do Bananal já atingiu áreas de pastagens e reservas de florestas nativas; helicóptero do Notaer ajuda na ação
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

03 set 2022 às 18:47

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 18:47

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já estão, há dois dias, tentando conter um incêndio na região de Vila Nova do Bananal, que fica no interior de Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo.
A ação também conta com um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o Notaer.
Até o momento, o incêndio, que começou nesta quinta-feira (1), atingiu áreas de pastagens e reservas de florestas nativas.

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Em Colatina, recentemente foi registrado outro incêndio. A vegetação queimada estava em uma região de morro, no bairro Colatina Velha. Com a ventania dos últimos dias, as chamas se alastraram muito rapidamente. Ainda não se sabe o tamanho da área destruída.

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