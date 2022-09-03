Bombeiros tentam há 2 dias controlar incêndio em Baixo Guandu; veja vídeo

A ação também conta com um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o Notaer.
Até o momento, o incêndio, que começou nesta quinta-feira (1), atingiu áreas de pastagens e reservas de florestas nativas.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Espírito Santo registrou neste ano quase dois mil casos de queimadas.
Em Colatina, recentemente foi registrado outro incêndio. A vegetação queimada estava em uma região de morro, no bairro Colatina Velha. Com a ventania dos últimos dias, as chamas se alastraram muito rapidamente. Ainda não se sabe o tamanho da área destruída.