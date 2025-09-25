Bebê queimado em hospital na Serra horas após nascer recebe alta

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:27
O bebê que sofreu graves queimaduras em um hospital da Serra horas após nascer recebeu alta nesta quinta-feira (25) e já está em casa com os pais. A informação foi divulgada por um dos avós do pequeno José, que ficou internado por mais de um mês, desde o dia do nascimento, em 19 de agosto.
"Toda a pele necrosada foi retirada e, graças a Deus, o corpo dele não rejeitou o enxerto que foi feito. Agora ele vai voltar ao hospital de cinco em cinco dias para trocar o curativo, já que só é feito em sala de cirurgia", explicou o avô Wesley.
Segundo a família, o bebê sofreu as queimaduras após uma enfermeira ter colocado algodão aquecido dentro da meia para esquentar o pé do menino, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. À época, a avó de José contou à TV Gazeta que o neto estava em um berço aquecido, quando ela sentiu o cheiro de queimado e o bebê começou a chorar.
