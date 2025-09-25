Home
Bebê queimado em hospital na Serra horas após nascer recebe alta

Foram mais de 30 dias internado com graves ferimentos no pé; José precisou fazer enxerto no local da lesão

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 14:27

A família de José afirma que ele teve o pé queimado enquanto estava em berço aquecedor no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
Imagens divulgadas pela família quando o bebê sofreu a queimadura Crédito: Rede social

O bebê que sofreu graves queimaduras em um hospital da Serra horas após nascer recebeu alta nesta quinta-feira (25) e já está em casa com os pais. A informação foi divulgada por um dos avós do pequeno José, que ficou internado por mais de um mês, desde o dia do nascimento, em 19 de agosto.

"Toda a pele necrosada foi retirada e, graças a Deus, o corpo dele não rejeitou o enxerto que foi feito. Agora ele vai voltar ao hospital de cinco em cinco dias para trocar o curativo, já que só é feito em sala de cirurgia", explicou o avô Wesley. 

Segundo a família, o bebê sofreu as queimaduras após uma enfermeira ter colocado algodão aquecido dentro da meia para esquentar o pé do menino, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. À época, a avó de José contou à TV Gazeta que o neto estava em um berço aquecido, quando ela sentiu o cheiro de queimado e o bebê começou a chorar. 

Segundo Sara Peisino Barboza, mãe de José, o bebê não corre mais risco de morte e vai passar por nova cirurgia na segunda-feira (25)

Órgãos apuram o caso

  • A Sesa informou que os profissionais envolvidos no caso foram afastados até o fim da investigação.

  • O Coren reforçou que a técnica usada para controlar a temperatura do bebê não existe nos protocolos da Enfermagem.

  • apuração do MPES ocorre por meio da Promotoria de Justiça Cível e da Infância e Juventude da Serra.

  • O caso é investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

