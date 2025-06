Norte do ES

Bebê de 11 meses é encontrado às margens de lagoa em Linhares

Segundo a Polícia Militar, a mãe estava dormindo perto da criança, rodeada por latas de cerveja; o menino foi levado para um abrigo

Um bebê de 11 meses foi encontrado enrolado em roupas molhadas e com marcas de picadas de insetos às margens de uma lagoa de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (28). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada no bairro Interlagos, e perto da criança havia uma mulher dormindo, cercada por latas de cerveja e exalando forte odor etílico. >