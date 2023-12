Bebê capixaba que estava em Gaza deve chegar no ES quarta-feira (13)

Criança, mãe e irmãos retornaram ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (11); durante o período em Brasília, repatriados vão receber documentos brasileiros, que permitem a continuidade da regularização migratória

De acordo com o xeique Mohammed Barakat, líder religioso da Mesquita de Vitória, a família entrará em contato com amigos e parentes na tarde desta segunda-feira (11) para que possa ajustar a volta ao Estado , prevista para a próxima quarta-feira (13).

A mãe e as crianças ficarão no Distrito Federal por duas noites, em hospedagens provisórias montadas na base da FAB, com quartos equipados com camas individuais, televisão, mesa e cadeiras.