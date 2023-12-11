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Bebê capixaba que estava em Gaza deve chegar no ES quarta-feira (13)

Criança, mãe e irmãos retornaram ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (11); durante o período em Brasília, repatriados vão receber documentos brasileiros, que permitem a continuidade da regularização migratória

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 10:05

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 dez 2023 às 10:05
bebê que nasceu no Espírito Santo e estava em Gaza com a família em meio aos conflitos entre Israel e Hamas retornou ao Brasil e, em breve, estará em solo capixaba. Acompanhada da menina e de outras quatro crianças com menos de 11 anos, a mãe palestina desembarcou em Brasília na madrugada desta segunda-feira (11), em voo operado pela Força Aérea Brasileira (FAB), que trouxe 48 repatriados.
De acordo com o xeique Mohammed Barakat, líder religioso da Mesquita de Vitória, a família entrará em contato com amigos e parentes na tarde desta segunda-feira (11) para que possa ajustar a volta ao Estado, prevista para a próxima quarta-feira (13).

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A mãe e as crianças ficarão no Distrito Federal por duas noites, em hospedagens provisórias montadas na base da FAB, com quartos equipados com camas individuais, televisão, mesa e cadeiras.
Durante o período em Brasília, os repatriados vão receber documentos brasileiros, que permitem a continuidade da regularização migratória, bem como terão acesso a atendimentos de saúde, atualização de vacinas e auxílio social e psicológico.

Operação de resgate

O voo da FAB decolou de Cairo, no Egito, e pousou em Brasília após 15 horas com 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres e quatro homens. Ao todo, a lista de repatriados conta com 11 pessoas de nacionalidade brasileiro-palestina e 37 palestinos.
Inicialmente, 102 nomes estavam na lista para o retorno ao Brasil, mas Israel proibiu o embarque de 24 pessoas, ainda sem motivo divulgado. De acordo com o Itamaraty, entre os 24 vetados, sete são pessoas com cidadania brasileira.
Esse é o 11º voo de repatriação operado pela Força Aérea Brasileira, que desde a primeira operação de resgate retornou ao país com 1.524 brasileiros e familiares retirados da zona de conflito.

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