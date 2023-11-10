Milhares de pessoas tentam deixar a Faixa de Gaza Crédito: HATEM MOUSSA

Esse novo grupo será formado por cerca de 50 pessoas. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, que deu entrevista ao G1, disse ainda que o Itamaraty não tem uma ideia do prazo para que esse segundo grupo deixe a região de conflito.

VEJA TAMBÉM: Família busca ajuda para tirar bebê capixaba da Faixa de Gaza

Conforme informações do Ministério das Relações Exteriores à reportagem de A Gazeta, o foco de atuação da pasta, no momento, é conseguir repatriar os 34 brasileiros do primeiro grupo que já foram autorizados pelos governos locais que organizam as listas. E, por ora, eles não estão aceitando novas listas.

Ainda assim, o governo federal segue em contato com o escritório de representação em Ramallah, na Cisjordânia, no qual todos os brasileiros que têm interesse podem comunicar sua intenção de entrar em novas listas de repatriação. Questionado sobre a bebê capixaba e sua família, o ministério disse que não pode dar detalhes sobre o perfil das pessoas que estão na zona de guerra e buscam retornar ao Brasil.

Your browser does not support the audio element. Bebê capixaba que está em Gaza entra na lista para voltar ao Brasil

Relembre

Uma mãe palestina, moradora de Vila Velha, que está em Gaza, vive o drama de tentar voltar ao Brasil com uma bebê de menos de um ano de idade e outras quatro crianças com menos de 11 anos. O marido e pai das crianças prefere que os membros da família não sejam identificados, para que não sofram nenhum tipo de preconceito ou retaliação, mas pessoas próximas contam o sofrimento vivido por eles, em meio ao conflito com Israel, que já provocou mais de 10 mil mortes no lado palestino.