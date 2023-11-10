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Guerra

Bebê capixaba que está em Gaza entra na lista para voltar ao Brasil

Itamaraty já prepara uma segunda lista de brasileiros que devem deixar região de conflitos com cerca de 50 pessoas; primeiro grupo ainda não foi resgatado
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

10 nov 2023 às 17:44

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 17:44

Pessoas tentam deixar a Faixa de Gaza
Milhares de pessoas tentam deixar a Faixa de Gaza Crédito: HATEM MOUSSA
Os 34 brasileiros que estão em Gaza e iriam retornar ao Brasil nesta sexta-feira (10) se depararam com fronteiras fechadas. Ainda assim, o Itamaraty já prepara uma segunda lista. Nessa relação, de acordo com informações do Portal G1, está a bebê capixaba
Esse novo grupo será formado por cerca de 50 pessoas. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, que deu entrevista ao G1, disse ainda que o Itamaraty não tem uma ideia do prazo para que esse segundo grupo deixe a região de conflito. 
VEJA TAMBÉM: Família busca ajuda para tirar bebê capixaba da Faixa de Gaza
Conforme informações do Ministério das Relações Exteriores à reportagem de A Gazeta, o foco de atuação da pasta, no momento, é conseguir repatriar os 34 brasileiros do primeiro grupo que já foram autorizados pelos governos locais que organizam as listas. E, por ora, eles não estão aceitando novas listas.
Ainda assim, o governo federal segue em contato com o escritório de representação em Ramallah, na Cisjordânia, no qual todos os brasileiros que têm interesse podem comunicar sua intenção de entrar em novas listas de repatriação. Questionado sobre a bebê capixaba e sua família, o ministério disse que não pode dar detalhes sobre o perfil das pessoas que estão na zona de guerra e buscam retornar ao Brasil. 
Bebê capixaba que está em Gaza entra na lista para voltar ao Brasil

Relembre

Uma mãe palestina, moradora de Vila Velha, que está em Gaza, vive o drama de tentar voltar ao Brasil com uma bebê de menos de um ano de idade e outras quatro crianças com menos de 11 anos. O marido e pai das crianças prefere que os membros da família não sejam identificados, para que não sofram nenhum tipo de preconceito ou retaliação, mas pessoas próximas contam o sofrimento vivido por eles, em meio ao conflito com Israel, que já provocou mais de 10 mil mortes no lado palestino.
Pai e mãe são palestinos e vieram morar em Vila Velha há cerca de um ano. Aqui, tiveram uma filha, a quinta do casal. As outras quatro crianças — sendo a mais velha delas com 11 anos — haviam ficado no Oriente Médio. Meses atrás, a família foi até Gaza tentar um visto para morarem todos aqui, no Espírito Santo. O pai precisou voltar antes ao Brasil por causa do trabalho. Os vistos demoraram a sair e, nesse meio tempo, houve a nova escalada nos conflitos entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

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