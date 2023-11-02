Israel facilita acesso a armas e 120 mil civis fazem pedido pela primeira vez

Governo tornou mais fácil para cidadãos israelenses obterem licença de porte de arma desde o ataque do Hamas Crédito: getty

Desde o ataque de 7 de outubro, quando mais de 1,4 mil pessoas foram mortas por atiradores do Hamas, mais de 120 mil novos pedidos de licenças de armas de fogo foram apresentados por cidadãos israelenses.

A corrida para adquirir uma arma legalmente acontece em todo o país. Estandes de tiro têm recebido números sem precedentes de israelenses que buscam aprimorar suas habilidades. Do lado de fora das lojas de armas, pessoas esperam pacientemente em enormes filas para comprar sua primeira arma.

Após o anúncio do governo israelense de que iria flexibilizar suas leis sobre armas, pessoas elegíveis, sem antecedentes criminais ou complicações de saúde, podem agora obter uma licença de porte no prazo de uma semana.

Estes indivíduos também podem possuir até 100 balas, em vez de 50.

“Agora, como eliminaram todas as restrições, é mais fácil conseguir uma arma”, diz Omri Shnaider, um advogado de 41 anos que vive em um Kibutz nos arredores de Jerusalém.

Mas Schnaider está longe de estar satisfeito com a sua decisão. Ele está preocupado com as implicações da distribuição de dezenas de milhares de armas a civis.

"Há vantagens, mas é claro que também há desvantagens. Vemos o que aconteceu nos EUA. Não é uma decisão fácil. Mas é isso que sinto que preciso fazer, para que o povo de Israel se sinta mais seguro."

O Ministro da Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir — um político de extrema-direita defensor de longa data da posse privada de armas — tem viajado pelo país distribuindo milhares de armas.

Ele disse que as novas armas eram especificamente para quem vive perto da fronteira com Gaza ou em cidades mistas judaico-árabes Ben-Gvir encorajou todas essas comunidades judaicas a formarem equipes civis de segurança.

Campos de tiro estão movimentados em todo o país Crédito: getty

Schnaider vive em um grande kibutz que abriga 200 famílias.

Ele apoia essa ideia de “ação civil”.

“Devido a essa situação, no meu kibutz decidimos arranjar armas e formar uma vigilância de bairro. Esta equipe de socorristas intervirá se alguma vez houver, Deus nos livre, outro tiroteio ou infiltração de terroristas”, diz.

Mas enquanto a maioria da população judaica procura formas de se sentir mais segura, os árabes israelitas, que representam mais de 20% da população, dizem que nunca tiveram tanto medo.

Incidentes de discriminação, abuso verbal e perseguição online foram relatados à BBC por cidadãos árabes israelenses de todo o país.

A cidade de Lod, no centro de Israel, tem uma dolorosa história de violência racial entre a sua população judaica e árabe.

A professora e mãe Suhair Hamdouni Crédito: BBC

Suhair Hamdouni, professora especializada no ensino a crianças com deficiência, viveu em Lod toda a sua vida. De um lado da rua estão casas judias, do outro, árabes.

Ela diz que, desde os ataques, não vai mais comprar mantimentos no bairro judeu, e percorre o caminho mais longo até as lojas árabes, puramente por medo de ser agredida.

“Já fomos atacados em nossas casas antes. Já estamos lutando contra o trauma”.

Os cidadãos árabes de Israel, muitos dos quais se identificam como palestinos, estão geralmente isentos do recrutamento militar obrigatório. Sem esse treinamento, é muito mais difícil para eles obterem uma licença de porte de arma.

“Preocupa-me que, enquanto os israelenses exercem o seu direito de se defenderem, eu possa acabar morta. Eu e os meus filhos", diz.

"Não porque eu tenha feito algo errado. Mas porque sou árabe. Se os judeus da minha vizinhança têm o direito de obter armas, então eu também. Ou ambos os lados não deveriam poder."

Desde o ataque do Hamas, as cidades mistas de Israel, que outrora floresceram com turistas locais, parecem ter ficado desertas. Lojas e restaurantes estão fechados.

“Mais de 60% dos meus clientes eram judeus”, diz o proprietário do restaurante Lod, Abu Amir.