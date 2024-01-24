Bairros de Colatina ficam sem água após raio atingir estação de bombeamento

Técnicos consertaram a parte elétrica atingida por um raio; parte da cidade teve o fornecimento de água comprometido Crédito: Divulgação | Sanear

Quatro bairros de Colatina , no Noroeste do Estado, tiveram o abastecimento de água interrompido após um raio atingir a estação de bombeamento localizada no bairro Moacir Brotas, na madrugada desta quarta-feira (24).

Segundo o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), parte da rede elétrica foi comprometida pela queda de energia e rompimento de cabos elétricos, impedindo o pleno funcionamento de todo o sistema de bombeamento nos bairros Moacir Brotas, Jardim Planalto, Residencial Nobre e Vista da Serra.

Ainda no início da manhã desta quarta-feira (24), as equipes do Sanear identificaram o problema e iniciaram os procedimentos de reparo emergencial.

"Os técnicos estão realizando todas as operações de substituição da parte elétrica das bombas que atuam para o fornecimento de água, sendo necessária a paralisação imediata de todo o complexo e estrutura que atende a estação de bombeamento", informou o órgão em comunicado oficial.

Para auxiliar a população, em pontos críticos, o abastecimento de água está sendo realizado pelo Sanear com caminhões-pipa. "A previsão é de que o retorno seja gradativo após término do serviço", acrescentou o órgão.