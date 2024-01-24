Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Bairros de Colatina ficam sem água após raio atingir estação de bombeamento

Em pontos críticos, o abastecimento de água está sendo feito com caminhões-pipa; previsão é de que o retorno seja gradativo após término do serviço
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

24 jan 2024 às 18:32

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 18:32

Bairros ficam sem água após raio atingir estação de bombeamento em Colatina
Técnicos consertaram a parte elétrica atingida por um raio; parte da cidade teve o fornecimento de água comprometido Crédito: Divulgação | Sanear
Quatro bairros de Colatina, no Noroeste do Estado, tiveram o abastecimento de água interrompido após um raio atingir a estação de bombeamento localizada no bairro Moacir Brotas, na madrugada desta quarta-feira (24).
Segundo o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), parte da rede elétrica foi comprometida pela queda de energia e rompimento de cabos elétricos, impedindo o pleno funcionamento de todo o sistema de bombeamento nos bairros Moacir Brotas, Jardim Planalto, Residencial Nobre e Vista da Serra.

Veja Também

Fortes chuvas destelham casas e galpões em Colatina

Perseguição policial em Colatina termina com quatro pessoas presas

Sêxtuplos: Lucca recebe alta e é 2º bebê a deixar o hospital em Colatina

Ainda no início da manhã desta quarta-feira (24), as equipes do Sanear identificaram o problema e iniciaram os procedimentos de reparo emergencial.
"Os técnicos estão realizando todas as operações de substituição da parte elétrica das bombas que atuam para o fornecimento de água, sendo necessária a paralisação imediata de todo o complexo e estrutura que atende a estação de bombeamento", informou o órgão em comunicado oficial. 
Para auxiliar a população, em pontos críticos, o abastecimento de água está sendo realizado pelo Sanear com caminhões-pipa. "A previsão é de que o retorno seja gradativo após término do serviço", acrescentou o órgão. 
Para informações ou dúvidas, o Sanear pede para que a população envie mensagens para o número (27) 99814-4341, telefone exclusivo para mensagens (WhatsApp). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark
Imagem de destaque
Com ou sem cessar-fogo, guerra já redesenha o Oriente Médio
Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados