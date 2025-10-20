Obras de mobilidade

Bairros da Serra terão novos binários até o fim de 2025; veja como fica o trânsito

Projetos têm como exemplo o binário que funciona na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Limoeiro; além de novo fluxo, vias vão ganhar asfalto

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19:28

Projeção mostra como vai ficar o trânsito em Novo Horizonte, na Serra Crédito: Divulgação/PMS

Dois novos binários em Feu Rosa e Novo Horizonte, anunciados em julho deste ano, devem ficar prontos até o fim de 2025 na Serra. Com obras iniciadas em setembro, os projetos viários visam melhorar a fluidez do trânsito de veículos e pedestres em áreas com alta movimentação de comércio no município.

Os modelos dos binários seguem o exemplo do que funciona na Avenida Norte-Sul, em Jardim Limoeiro — também na Serra — e, como parte do conjunto de obras, ruas paralelas às avenidas principais dos bairros também passam por melhorias no asfalto e na sinalização, já que vão receber parte do fluxo desviado com as mudanças.

Segundo a Prefeitura da Serra, o trabalho é feito em parceria com o governo do Estado, com um investimento de R$ 26 milhões — sendo o recurso estadual e a mão de obra municipal. O projeto, ainda de acordo com a administração serrana, prevê estacionamentos às margens de algumas vias para facilitar a movimentação dos usuários do comércio nas regiões das obras.

➥ Veja nos infográficos abaixo como fica o trânsito:

Novo Horizonte

A partir do entroncamento com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes (no trevo de acesso à portaria da ArcelorMittal), o trânsito na Avenida Brasil será no sentido Cidade Continental até a Rua Arara Azul, nas proximidades do Centro de Distribuição dos Correios.

Nesse ponto, o condutor poderá seguir à direita na Rua Arara Azul e depois à esquerda na Rua Papagaio ou então virar à esquerda na Rua Arara Azul e, em seguida, à direita na Rua Gaivota. Tanto a Rua Papagaio quanto a Rua Gaivota passarão a ter mão única no sentido praias.

No sentido contrário, para Carapina, a Avenida Brasil vai funcionar em mão única a partir da Avenida Industrial até a Rua Arara Azul.

Nesse trajeto, os condutores deverão virar à direita na Rua Arara Azul, depois à esquerda na Rua Castro Alves e, em seguida, novamente à esquerda, no entroncamento com a Rua Érico Veríssimo, prosseguindo até a Avenida Carapebus, por onde seguirão até encontrarem novamente a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.

Em Novo Horizonte, oito vias serão reestruturadas com a implantação do binário: as ruas Papagaio, Gaivota, Arara Azul, Castro Alves, Erico Veríssimo, Quetzal, Pavão e a Avenida Carapebus.

Trânsito em Novo Horizonte com novo binário 1 de 3

Feu Rosa

Diferentemente de Novo Horizonte, o binário de Feu Rosa envolve dois corredores viários. O primeiro, no sentido praias, será formado pelas ruas Vitória-régia e Copo-de-leite. Para conexão das vias, quatro imóveis foram desapropriados na região da Praça das Artes (praça central).

Neste bairro, o trajeto do binário começa na Rua das Avencas, na Praça das Artes, e termina na Rua dos Jacarandás, de onde os motoristas poderão seguir em mão dupla.

Já o segundo corredor será formado pela Rua dos Cravos, no trecho entre a Rua dos Jacarandás e das Avencas, com trânsito em mão única no sentido de saída de Feu Rosa pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro.

Em Feu Rosa, as intervenções para recapeamento e sinalização são projetadas para as ruas Flor de Cactus, das Violetas, dos Cravos, das Avencas, dos Eucaliptos, Copo-de-leite, dos Jacarandás, das Palmeiras e Flor de Cerejeira.

Trânsito em Feu Rosa com novo binário 1 de 4

Atualmente, segundo Izabela Roriz, secretária de Obras da Serra, o projeto está na fase de finalização do recapeamento das ruas ligadas aos binários.

“A próxima fase é sinalizar tudo e mudar o trânsito. O que acontece é que estamos preparando todas as ruas para, depois, mudar o sentido das vias”, explica.

A secretária afirma que, com as mudanças, equipes atuam nos locais das obras para orientação dos motoristas, além da sinalização com placas.

“Quando fazemos alguma mudança ou interdição, colocamos placas para rotas alternativas e também fazemos comunicações por meio de nossos canais oficiais. Com o binário, além disso, vamos preparar anúncios ainda maiores para detalhar tudo para quem precisa passar por essas vias em Feu Rosa e em Novo Horizonte”, pontua Izabela.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta