Assembleia autoriza ES a comprar vacina sem registro da Anvisa

A vacinação no Brasil contra a Covid-19 ainda não começou, entre outros motivos, pela falta de aprovação da Anvisa Crédito: Danilo Verpa/Folhapress

Caso os medicamentos e insumos tenham registro em pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias - Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos; European Medicines Agency (EMA), da União Europeia; a Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), do Japão; e a National Medical Products Administration (NMPA), da China - e também estejam autorizados à distribuição em seus países, poderão ser adquiridos pelo Estado.

O projeto altera a Lei Complementar Estadual 946, de março de 2020, para dispor sobre a adoção de meios para aquisição de vacinas para o programa estadual de combate à Covid-19. Não podemos ficar à mercê de brigas políticas, enquanto centenas de milhares de capixabas e brasileiros estão morrendo nos hospitais. Precisamos colocar as vacinas disponíveis e o cidadão ter o direito de escolha, afirma Erick Musso, presidente da Assembleia e autor da proposta.