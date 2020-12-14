Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Projeto aprovado

Assembleia autoriza ES a comprar vacina sem registro da Anvisa

Imunizantes aprovados por agências de regulação internacional, assim como insumos, poderão ser adquiridos pelo Estado sem anuência do governo federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 20:29

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 20:29

Vacina
A vacinação no Brasil contra a Covid-19 ainda não começou, entre outros motivos, pela falta de aprovação da Anvisa Crédito: Danilo Verpa/Folhapress
Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou nesta segunda-feira (14) projeto de lei que autoriza o governo do Estado a adquirir, em caráter excepcional, quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde, a exemplo da vacina, sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e que sejam considerados essenciais no combate à pandemia da Covid-19. Para tanto, basta ser reconhecida por agências de regulação no exterior. 
Caso os medicamentos e insumos tenham registro em pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias -  Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos; European Medicines Agency (EMA), da União Europeia; a Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), do Japão; e a National Medical Products Administration (NMPA), da China - e também estejam autorizados à distribuição em seus países, poderão ser adquiridos pelo Estado. 
O projeto altera a Lei Complementar Estadual 946, de março de 2020, para dispor sobre a adoção de meios para aquisição de vacinas para o programa estadual de combate à Covid-19. Não podemos ficar à mercê de brigas políticas, enquanto centenas de milhares de capixabas e brasileiros estão morrendo nos hospitais. Precisamos colocar as vacinas disponíveis e o cidadão ter o direito de escolha, afirma Erick Musso, presidente da Assembleia e autor da proposta. 
O deputado observa que, em vista da demanda mundial pela aquisição de vacinas para imunização da população, os Estados poderão precisar de vacinas que ainda não foram autorizadas pela Anvisa. "Nessas hipóteses, e para que não haja uma crise de abastecimento no mercado nacional, a presente inserção na Lei Complementar 946/20 garante a aquisição de vacinas, comprovadamente imunizantes, que já obtiveram a respectiva autorização para comercialização pelas agências relacionadas na lei, de competência mundialmente reconhecida."

Veja Também

Casagrande defende vacinação obrigatória, mas diz "respeitar" Bolsonaro

Covid-19: secretário do ES faz alerta sobre mentiras envolvendo a vacina

Governo russo diz que vacina Sputnik V tem eficácia de 91,4%

A aprovação do projeto em plenário acontece no mesmo dia em que a Anvisa declarou que os pedidos de uso emergencial de vacinas no país serão avaliados num prazo de 10 dias. Além disso, em audiência com o governador Renato Casagrande, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai liberar recursos para a aquisição de todos os imunizantes que estiverem disponíveis no Brasil, inclusive a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com farmacêutica chinesa, e motivo de disputa política com João Dória, governador de São Paulo.

Veja Também

Bolsas de NY fecham mistas, com vacinação e medo de lockdown

Saúde ainda não tem protocolo para evitar contaminação em locais de vacinação

União diz que nenhum laboratório pediu registro para vacinação emergencial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados