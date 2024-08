As coincidências mágicas por trás da adoção no ES que encantou o Brasil

Conheça a história da família de Matias e por que esse primeiro Dia dos Pais de um morador de Vila Velha é ainda mais importante

“A adoção é nada mais nada menos do que o desejo de ser pai e mãe”. É assim que o representante comercial Rodrigo Bona Sant Anna descreve o ato de adotar. Quatro anos após ingressar em um processo de adoção, ele curte o seu primeiro dia dos pais.

Ele e a esposa Laila abriram o coração para a adoção após tentativas de gerar um filho. A espera, que começou com a entrada no processo em 2020, terminou agora em 2024. O mês não podia ser mais especial: março — mês de São José, que foi o pai adotivo de Jesus e do qual o casal é devoto.