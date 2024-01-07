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“Arrastão do Império” leva foliões para as ruas de Caratoíra em Vitória

O evento acontece desde 2016, mas integra pela primeira vez o calendário oficial de eventos do Carnaval de Vitória
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

07 jan 2024 às 17:21

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 17:21

A menos de um mês para os desfiles das escolas de samba do Carnaval Capixaba, os tamborins já estão aquecidos. Neste domingo (7) foi a vez da agremiação Novo Império realizar o tradicional "Arrastão" no bairro Caratoíra, em Vitória, e preencher as ruas com as cores da escola: branco, rosa e azul.
O evento acontece desde 2016, mas integra pela primeira vez o calendário oficial de eventos de Vitória e está arrastando foliões e preenchendo as ruas do bairro com o batuque em um trajeto de 1 km, com destino à quadra da escola.
O evento movimenta milhares de pessoas, economia local, e conta com a participação da bateria Orquestra Capixaba de Percussão, rainha, os casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, passistas e musas da escola.

"Arrastão" da Novo Império, em Caratoíra, Vitória

A emoção já demonstrada na concentração explodiu na descida do "Arrastão", levando a alegria das ruas para as casas dos moradores da região. Em fotos registrados por Fernando Madeira, fotógrafo de A Gazeta, se vê crianças, adultos e idosos entoando juntos as batidas da Novo Império.
O tema do desfile desse ano da Novo Império é município de Barra de São Francisco, e em entrevista a TV Gazeta, o presidente da agremiação, Vlamir Oliveira, disse que se pode esperar alegria na avenida, além de muitas surpresas. 

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