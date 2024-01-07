“Arrastão do Império” leva foliões para as ruas de Caratoíra em Vitória

A menos de um mês para os desfiles das escolas de samba do Carnaval Capixaba, os tamborins já estão aquecidos. Neste domingo (7) foi a vez da agremiação Novo Império realizar o tradicional "Arrastão" no bairro Caratoíra, em Vitória , e preencher as ruas com as cores da escola: branco, rosa e azul.

O evento acontece desde 2016, mas integra pela primeira vez o calendário oficial de eventos de Vitória e está arrastando foliões e preenchendo as ruas do bairro com o batuque em um trajeto de 1 km, com destino à quadra da escola.

O evento movimenta milhares de pessoas, economia local, e conta com a participação da bateria Orquestra Capixaba de Percussão, rainha, os casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, passistas e musas da escola.

"Arrastão" da Novo Império, em Caratoíra, Vitória

A emoção já demonstrada na concentração explodiu na descida do "Arrastão", levando a alegria das ruas para as casas dos moradores da região. Em fotos registrados por Fernando Madeira, fotógrafo de A Gazeta, se vê crianças, adultos e idosos entoando juntos as batidas da Novo Império.