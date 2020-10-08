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Incêndio

Área de mata no Parque Nacional do Caparaó é atingida por incêndio

O incêndio aconteceu na localidade de Pedra Roxa, em Dores do Rio Preto, e começou pela manhã (8); combate às chamas contou com o apoio da aeronave do Notaer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 18:15

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 18:15

Fogo atingiu área de mata no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Corpo de Bombeiros
Um incêndio atingiu uma área de vegetação no Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto, nesta quinta-feira (08). O Corpo de Bombeiros solicitou ajuda do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) para combater as chamas que estavam em local de difícil acesso.
Segundo os bombeiros, o incêndio começou por volta das 9h e se concentrava no Vale do Rio Norte, na localidade de Pedra Roxa. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental que administra o parque, informou que o fogo estava na vegetação nativa de uma área montanhosa.
A aeronave chegou ao local aproximadamente às 13h40. A equipe dos bombeiros sobrevoou a área para avaliação e considerou que o incêndio era de baixa intensidade. Devido à impossibilidade de utilização do ponto de captação de água, por estar em local distante, os militares foram transportados para a mata com o objetivo de fazer o combate direto no local.
O trabalho foi realizado por 12 bombeiros e brigadistas do ICMBio que controlaram o fogo com abafadores. A área afetada ainda não foi informada.

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