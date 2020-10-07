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Incêndio destrói plantação de eucalipto em Conceição da Barra

A equipe de jornalismo da TV Gazeta Norte esteve no local das queimadas e informou que o fogo destruiu grande parte da área
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 12:46

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 12:46

Incêndio atingiu a área de plantação de eucaliptos, em Itaúnas
Incêndio atingiu a área de plantação de eucaliptos, em Itaúnas Crédito: Arquivo pessoal
Um incêndio atingiu a área de plantação de eucaliptos de uma empresa na região de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte Espírito Santo, nesta terça-feira (6). A equipe de jornalismo da TV Gazeta Norte esteve no local nesta quarta-feira (7) e informou que o fogo destruiu grande parte da vegetação. Após as queimadas, árvores foram derrubadas.
De acordo com informações da TV Gazeta, a Polícia Militar Ambiental comunicou que vai mandar uma equipe até o local para verificar se parte da área queimada é de preservação ambiental. Caso seja, será feito uma mensuração com os danos causados.
A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também foram demandados pela equipe da TV, porém, até o início da tarde desta quarta, as demandas não foram respondidas. 
Fogo destruiu grande parte da vegetação de eucaliptos, em Itaúnas
Fogo destruiu grande parte da vegetação de eucaliptos, em Itaúnas Crédito: Arquivo pessoal
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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