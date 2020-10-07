Incêndio destrói plantação de eucalipto em Conceição da Barra

Um incêndio atingiu a área de plantação de eucaliptos de uma empresa na região de Itaúnas, em Conceição da Barra, no Norte Espírito Santo, nesta terça-feira (6). A equipe de jornalismo da TV Gazeta Norte esteve no local nesta quarta-feira (7) e informou que o fogo destruiu grande parte da vegetação. Após as queimadas, árvores foram derrubadas.
De acordo com informações da TV Gazeta, a Polícia Militar Ambiental comunicou que vai mandar uma equipe até o local para verificar se parte da área queimada é de preservação ambiental. Caso seja, será feito uma mensuração com os danos causados.
A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também foram demandados pela equipe da TV, porém, até o início da tarde desta quarta, as demandas não foram respondidas.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte