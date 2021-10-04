Após 7 horas fora do ar, WhatsApp começa a voltar para usuários

WhatsApp apresenta instabilidade Crédito: Istockphotos

O problema que começou por volta das 12h20 foi relatado por meio de plataformas como o Twitter. O site Downdetector também identificou um aumento no número de reclamações.

Em postagens no Twitter, as empresas se manifestaram e o aplicativo de mensagens instantâneas reconheceu o problema e informou que está trabalhando para que as coisas voltem ao normal quanto antes

De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil: houve relatos de instabilidade em diversas regiões do planeta, incluindo América Latina e Europa. As falhas começaram por volta das 12h20 (horário de Brasília). A reportagem fez contato com a empresa, que disse estar investigando o problema.

Usuários do Whatsapp registraram reclamações a partir do início da tarde de segunda-feira Crédito: Reprodução/Downdetector

QUAL A EXPLICAÇÃO PARA A QUEDA?

Alguns especialistas já dizem que se trata de um problema do tipo DNS, uma falha no servidor da empresa. Isso significa que, quando o usuário busca pelo domínio dos sites ou os acessa pelos aplicativos é como se aquele endereço não pudesse ser encontrado pela internet. Depois de quase cinco horas de interrupção, o jornal americano The New York Times afirmou que o Facebook estava enviando uma equipe para tentar fazer a recuperação dos sistemas manualmente.

Para o professor de Ciência da Computação, Rodrigo Izidoro Tinini, do Centro Universitário FEI, o possível problema no DNS pode justificar a queda. Como um tradutor, o DNS (Domain Name System) transforma o endereço do site que buscamos em um código de busca na internet, relacionado ao seu domínio.

A possibilidade de um ataque hacker foi descartada por ora. "É difícil criminosos terem sucesso invadindo uma empresa como o Facebook, que está na vanguarda da tecnologia e não brinca com segurança digital", diz Vivaldo José Breternitz, professor da faculdade de computação e informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

QUEDA GEROU PREJUÍZOS

Segundo Fabrício Girles, dono de uma mercearia no bairro Jardim Camburi, em Vitória , a queda dos aplicativos provocou um impacto nas vendas. Ao G1 ES, ele contou que as vendas pelo WhatsApp representam 60% da demanda do comércio.