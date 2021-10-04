Após 7 horas fora do ar, WhatsApp começa a voltar para usuários

Após mais de 7 horas, WhatsApp começa a voltar com os serviços para alguns usuários, no entanto, ainda há relatos de lentidão e quedas nesta retomada. O Facebook e o Instagram tiveram as operações normalizadas em todo o mundo por volta das 18h45, no horário de Brasília. A pane dura mais de sete horas e trouxe instabilidade às redes sociais do grupo de plataformas de Mark Zuckerberg nesta segunda-feira (4).
O problema que começou por volta das 12h20 foi relatado por meio de plataformas como o Twitter. O site Downdetector também identificou um aumento no número de reclamações.
Em postagens no Twitter, as empresas se manifestaram e o aplicativo de mensagens instantâneas reconheceu o problema e informou que está trabalhando para que as coisas voltem ao normal quanto antes
De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil: houve relatos de instabilidade em diversas regiões do planeta, incluindo América Latina e Europa. As falhas começaram por volta das 12h20 (horário de Brasília). A reportagem fez contato com a empresa, que disse estar investigando o problema.
QUAL A EXPLICAÇÃO PARA A QUEDA?
Alguns especialistas já dizem que se trata de um problema do tipo DNS, uma falha no servidor da empresa. Isso significa que, quando o usuário busca pelo domínio dos sites ou os acessa pelos aplicativos é como se aquele endereço não pudesse ser encontrado pela internet. Depois de quase cinco horas de interrupção, o jornal americano The New York Times afirmou que o Facebook estava enviando uma equipe para tentar fazer a recuperação dos sistemas manualmente.
Para o professor de Ciência da Computação, Rodrigo Izidoro Tinini, do Centro Universitário FEI, o possível problema no DNS pode justificar a queda. Como um tradutor, o DNS (Domain Name System) transforma o endereço do site que buscamos em um código de busca na internet, relacionado ao seu domínio.
A possibilidade de um ataque hacker foi descartada por ora. "É difícil criminosos terem sucesso invadindo uma empresa como o Facebook, que está na vanguarda da tecnologia e não brinca com segurança digital", diz Vivaldo José Breternitz, professor da faculdade de computação e informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
QUEDA GEROU PREJUÍZOS
Comerciantes de Vitória afirmam que tiveram suas vendas afetadas depois que o WhatsApp, Facebook e Instagram saíram do ar na tarde desta segunda-feira (4). Internautas do mundo todo relataram dificuldade para acessar os três serviços — todos pertencentes ao Facebook.
Segundo Fabrício Girles, dono de uma mercearia no bairro Jardim Camburi, em Vitória, a queda dos aplicativos provocou um impacto nas vendas. Ao G1 ES, ele contou que as vendas pelo WhatsApp representam 60% da demanda do comércio.
"Agora só estamos recebendo os pedidos por ligação. Mais cedo, estava conversando com uma cliente e do nada ela percebeu que a mensagem que enviou não estava carregando. Foi aí que ligou e disse que eu não estava falando mais nada. Pensei inicialmente que fosse apenas um problema no sinal de internet", disse.