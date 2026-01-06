Carnaval de Vitória

Ações da Rede Gazeta levam lazer e bem-estar às praias do ES no verão

Com ativações que percorrem o litoral capixaba, programação inclui ativações presenciais, serviços gratuitos e conteúdos que valorizam o turismo e a cultura local

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:00

Arena Verão Serra, 2024 Crédito: Arthur Louzada

A Rede Gazeta deu início à sua programação especial de verão com ações que percorrem o litoral capixaba, de norte a sul. Atividades nas praias, conteúdos multiplataforma e ativações presenciais oferecem lazer, informação e serviços gratuitos para moradores e turistas.

Na Rádio Litoral, o projeto “Verão Chega Junto” envolve os ouvintes com distribuição de brindes, brincadeiras e prestação de serviço, reforçando o conceito “Seu verão do seu jeito é com a Rádio Litoral”.

Nas areias, o “Verão Bem-Estar” promove conforto e entretenimento com empréstimo de cadeiras e guarda-sóis, além de pocket shows com artistas convidados. Já na TV Gazeta, o programa “Estação Verão” apresenta conteúdos sobre turismo, esporte, cultura e gastronomia, valorizando os destinos capixabas ao longo da estação.

“Nosso projeto de verão é desenvolvido com o objetivo de levar entretenimento e bem-estar para a população e para os turistas que estão nos principais balneários de norte a sul. É um momento muito bom para estar próximo da nossa audiência” Bruno Passoni Diretor de Mercado da Rede Gazeta.

Confira a programação:

GRANDE VITÓRIA:

Verão Chega Junto em Vitória:

03 de janeiro: Praça dos Namorados e Ilha do Boi;

04 de janeiro: Praia de Camburi e Avenida Dante Michelini;

11 de janeiro: Atlântica Parque, Praia de Camburi, Avenida Dante Michelini e Curva da Jurema;

17 de janeiro: Praça dos Namorados;

18 de janeiro: Praça dos Namorados e Praia de Camburi;

24 de janeiro: Curva da Jurema e Praia de Camburi;

25 de janeiro: Praia de Camburi e Jardim da Penha;

31 de janeiro: Maho Gastrobar;

01 de fevereiro: Praia de Camburi;

07 de fevereiro: Curva da Jurema;

28 de fevereiro: Maho Gastrobar.



Verão Chega Junto em Vila Velha:

04 de janeiro: Praça do Ciclista;

10 de janeiro: Praia da Costa;

16 de janeiro: Prainha;

17 de janeiro: Praia de Beverly Hills;

18 de janeiro: Praia da Costa;

23, 24 e 25 de janeiro: Praia da Costa;

31 de janeiro: Ed. Murano, Praia da Costa, Praça do Ciclista e Praia de Itapuã;

01 de fevereiro: Praia de Itapuã;

28 de fevereiro: Ed. Murano.

Verão Chega Junto na Serra:

10 de janeiro: Praia de Carapebus;

11 de janeiro: Praia de Jacaraípe;

24 de janeiro: Manguinhos, Praia de Carapebus e Praia de Jacaraípe;

25 de janeiro: Praia de Manguinhos;

31 de janeiro: Praia de Jacaraípe;

01 de fevereiro: Praia de Manguinhos.

Verão Chega Junto em Guarapari:

03 de janeiro: Praia do Morro;

04 de janeiro: Praia das Castanheiras e Peracanga;

05 de janeiro: Bacutia;

09 de janeiro: Praia do Morro;

10 de janeiro: Praia de Peracanga, Bacutia e Praia do Morro;

17 de janeiro: Praia das Castanheiras e Praia do Morro;

18 de janeiro: Praia das Castanheiras e Bacutia;

24 e 31 de janeiro: Bacutia;

08 e 15 de fevereiro: Bacutia.



Verão Chega Junto em outras localidades:

03 de janeiro: Praia de Guriri (São Mateus);

11 de janeiro: Orla de Cariacica;

17 de janeiro: Praia de Marataízes;

17 e 25 de janeiro: Praia Costa Azul (Iriri);

01, 07, 14 e 16 de fevereiro: Praia Costa Azul (Iriri).

Estação Verão: 10, 17, 24 e 31 de janeiro após o Gazeta Meio Dia.

Verão Bem-Estar: 01 de fevereiro na praia de Manguinhos, e 07 de fevereiro na Curva da Jurema.

SUL DO ESTADO:

2º Corrida Itapemirim 6K: 04 de janeiro a partir das 6h, no Posto de Atendimento ao Turista, Praia de Itaoca;

5° Travessia Iriri: 10 de janeiro a partir das 7h, na Praia da Areia Preta;

Ação de bem-estar TV Gazeta Sul: 17 e 24 de janeiro, das 9h às 12h, na Praia Central de Marataízes;

11° Corrida e Corridinha de Marataízes: 31 de janeiro a partir das 15h, na Avenida Atlântica, Praia Central.

NORTE E NOROESTE DO ESTADO:

Praia de Pontal do Ipiranga:

Verão Litoral: 10, 17, 24 de janeiro, das 10h às 12h;

Ações Bem Estar: 11 de janeiro, das 10h às 16h;

Ações de Pulseiras: 11 de janeiro;

Estação Pontal - 08, 15, 22 e 29 de janeiro, das 20h às 22h.

Conceição da Barra:

Ações de Pulseiras - 17 de janeiro.

Praia de Guriri:

Ações Bem Estar: 18 de janeiro, das 10h às 16h;

Ações de Pulseiras: 18 de janeiro;

Luau Guriri: 07, 14, 21 e 28 de janeiro e 01, 07 e 08 de fevereiro.

Barra do Sahy:

Ações de Pulseiras: 24 de janeiro.

Arenas Esportivas de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência:

Jogos de Verão: nos meses de janeiro e fevereiro.

