Ações da Rede Gazeta levam lazer e bem-estar às praias do ES no verão

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:00
A Rede Gazeta deu início à sua programação especial de verão com ações que percorrem o litoral capixaba, de norte a sul. Atividades nas praias, conteúdos multiplataforma e ativações presenciais oferecem lazer, informação e serviços gratuitos para moradores e turistas.
Na Rádio Litoral, o projeto “Verão Chega Junto” envolve os ouvintes com distribuição de brindes, brincadeiras e prestação de serviço, reforçando o conceito “Seu verão do seu jeito é com a Rádio Litoral”.
Nas areias, o “Verão Bem-Estar” promove conforto e entretenimento com empréstimo de cadeiras e guarda-sóis, além de pocket shows com artistas convidados. Já na TV Gazeta, o programa “Estação Verão” apresenta conteúdos sobre turismo, esporte, cultura e gastronomia, valorizando os destinos capixabas ao longo da estação.
Confira a programação:
Estação Verão: 10, 17, 24 e 31 de janeiro após o Gazeta Meio Dia.
Verão Bem-Estar: 01 de fevereiro na praia de Manguinhos, e 07 de fevereiro na Curva da Jurema.
